Circulația rutieră este complet oprită miercuri dimineață pe DN 1, între Huedin și Oradea, după un carambol violent în care au fost implicate patru vehicule: un autotren, două autoturisme și o autocisternă.

Impactul s-a produs în localitatea Cornițel, județul Bihor, și a avut consecințe dramatice: autotrenul s-a răsturnat pe carosabil, lovind și un stâlp de electricitate, iar combustibilul s-a scurs pe șosea, complicând și mai mult intervenția echipelor de salvare.

Un pasager și-a pierdut viața în urma coliziunii. Alte patru persoane au fost rănite și transportate de urgență la spital.

Traficul a fost deviat pe ruta DJ 108I Bucea – DJ 764 Bratca – DN 1 Borod, până la finalizarea operațiunilor de degajare a drumului.

Centrul Infotrafic al Poliției Române avertizează că dimineața aduce și ceață densă în județul Suceava, unde vizibilitatea scade sub 200 de metri și izolat chiar sub 50 de metri — condiții care impun prudență maximă la volan. În același timp, București-ul se confruntă cu aglomerație în creștere pe principalele artere: autostrada A1 spre Pitești, DN 1 în zona Otopeni, DN 1A la Mogoșoaia, DN 7 la Chitila și Centura Capitalei, cu blocaje în special în Chiajna, Domnești, Bragadiru și Pantelimon.