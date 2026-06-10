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Accident mortal pe DN 1. Un autotren s-a răsturnat și a blocat total drumul dintre Huedin și Oradea

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Accident mortal pe DN 1. Un autotren s-a răsturnat și a blocat total drumul dintre Huedin și OradeaSMURD. Sursa foto: Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Circulația rutieră este complet oprită miercuri dimineață pe DN 1, între Huedin și Oradea, după un carambol violent în care au fost implicate patru vehicule: un autotren, două autoturisme și o autocisternă.

Accident pe DN1. Traficul a fost deviat

Impactul s-a produs în localitatea Cornițel, județul Bihor, și a avut consecințe dramatice: autotrenul s-a răsturnat pe carosabil, lovind și un stâlp de electricitate, iar combustibilul s-a scurs pe șosea, complicând și mai mult intervenția echipelor de salvare.

Un pasager și-a pierdut viața în urma coliziunii. Alte patru persoane au fost rănite și transportate de urgență la spital.

Traficul a fost deviat pe ruta DJ 108I Bucea – DJ 764 Bratca – DN 1 Borod, până la finalizarea operațiunilor de degajare a drumului.

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Condiții dificile și în alte zone ale țării

Centrul Infotrafic al Poliției Române avertizează că dimineața aduce și ceață densă în județul Suceava, unde vizibilitatea scade sub 200 de metri și izolat chiar sub 50 de metri — condiții care impun prudență maximă la volan. În același timp, București-ul se confruntă cu aglomerație în creștere pe principalele artere: autostrada A1 spre Pitești, DN 1 în zona Otopeni, DN 1A la Mogoșoaia, DN 7 la Chitila și Centura Capitalei, cu blocaje în special în Chiajna, Domnești, Bragadiru și Pantelimon.

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