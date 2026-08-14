Accident grav în Brăila. Două persoane au murit, iar trei copii au fost răniți

Două persoane au murit, iar alte patru au fost rănite, vineri, într-un accident rutier produs pe DN 2B, la intrarea în orașul Ianca, din județul Brăila. Potrivit ISU Brăila, printre răniți se află trei copii cu vârste de 4, 7 și 9 ani. Coliziunea, în care au fost implicate două autoturisme, a blocat traficul în zonă pe durata intervenției echipajelor de salvare și a cercetărilor.

Potrivit ISU Brăila, la locul accidentului au intervenit inițial pompierii Gărzii de intervenție Ianca, cu o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD.

În urma coliziunii au fost identificate șase victime, iar două dintre acestea au rămas încarcerate. Pentru gestionarea intervenției au fost mobilizate suplimentar două autospeciale de descarcerare, o autospecială destinată transportului victimelor multiple, șapte ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean Brăila și echipaje ale Inspectoratului de Poliție Județean Brăila.

Pompierii au reușit să scoată dintre fiarele mașinilor un bărbat de 56 de ani și o femeie de 55 de ani. Cei doi se aflau în stop cardio-respirator în momentul în care au fost preluați de echipele medicale.

Cadrele medicale au început imediat manevrele de resuscitare în cazul celor două victime încarcerate. În ciuda intervenției și după aplicarea protocolului medical, bărbatul și femeia nu au mai putut fi salvați.

Decesul celor doi a fost declarat de medicul aflat pe ambulanța Serviciului de Ambulanță Județean Brăila.

Celelalte patru persoane implicate în accident, o femeie de 39 de ani și trei copii în vârstă de 4, 7 și 9 ani, erau conștiente și aveau răni ușoare.

Cele patru victime au primit îngrijiri medicale la locul accidentului, după care au fost preluate de ambulanțele SAJ și transportate la Unitatea de Primiri Urgențe Brăila.

Circulația rutieră pe DN 2B, în zona în care s-a produs coliziunea, a fost blocată pe parcursul intervenției echipajelor și al cercetărilor desfășurate la fața locului.

Polițiștii urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.