Un accident rutier a avut loc pe Autostrada Soarelui A2, pe direcția București – litoral, în zona localității Dragalina, județul Călărași, potrivit Infotrafic.

Evenimentul rutier s-a produs la kilometrul 101 de pe autostrada A2, iar primele informații transmise de autorități nu indică existența unor persoane rănite.

Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Române, toate vehiculele implicate în accident au rămas imobilizate pe banda a doua a autostrăzii.

Din acest motiv, circulația nu se desfășoară pe toate benzile disponibile, iar șoferii sunt direcționați pe banda de urgență și pe prima bandă.

Autoritățile îi sfătuiesc pe conducătorii auto care tranzitează zona să manifeste prudență și să adapteze viteza la condițiile concrete de trafic și de drum.

Șoferii sunt îndemnați să evite manevrele bruște sau riscante și să se asigure corespunzător înainte de schimbarea direcției de deplasare ori a benzii.

Polițiștii recomandă, de asemenea, păstrarea unei distanțe suficiente față de vehiculul din față. Respectarea acestei reguli poate oferi conducătorilor auto timpul necesar pentru a reacționa în cazul apariției unei situații neprevăzute.

O altă atenționare vizează folosirea telefonului mobil și orice alte activități care pot distrage atenția de la drum. INFOTRAFIC le reamintește șoferilor că reducerea vigilenței la volan poate crește semnificativ riscul producerii unor accidente.

Accidentul are loc pe una dintre principalele rute utilizate de șoferii care se deplasează spre litoral, în special în perioadele cu trafic intens. În aceste condiții, participanții la trafic sunt sfătuiți să respecte indicațiile polițiștilor aflați în zonă și să manifeste răbdare până la eliberarea benzilor afectate.

Deocamdată, autoritățile nu au anunțat victime în urma evenimentului de la kilometrul 101. Informațiile privind cauzele producerii accidentului și eventualele modificări ale condițiilor de trafic urmează să fie stabilite pe măsură ce intervenția la fața locului continuă.