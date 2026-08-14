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Încă un fragment de dronă, găsit la Costinești. Joi, o aeronavă fără pilot a fost găsită în apropierea țărmului

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Încă un fragment de dronă, găsit la Costinești. Joi, o aeronavă fără pilot a fost găsită în apropierea țărmuluidrona / sursa foto: dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

Un nou fragment despre care autoritățile spun că provine de la o dronă a fost descoperit, vineri, în stațiunea Costinești, în apropierea locului în care, cu o zi înainte, fusese identificată o dronă, potrivit autorităților.

Încă un fragment de dronă, găsit la Costinești

Zona a fost temporar izolată, iar specialiștii urmează să ridice obiectul pentru verificări.

Fragmentul a fost găsit în apropierea punctului în care turiștii observaseră joi un obiect plutind în zona unui dig. Autoritățile iau în calcul ca bucata descoperită vineri să provină chiar de la drona identificată anterior, însă această ipoteză urmează să fie verificată în urma analizelor.

Până la intervenția echipelor specializate, accesul turiștilor în zona respectivă a fost restricționat. Potrivit informațiilor disponibile, fragmentul descoperit nu conține încărcătură explozivă.

Prima sesizare privind obiectul a venit joi dimineață, când persoane aflate pe plaja din Costinești au observat în apropierea țărmului un dispozitiv care semăna cu o dronă. Acesta se afla în apropierea unui dig, iar turiștii au alertat autoritățile.

Ce știe MApN despre incident

Ministerul Apărării Naționale a precizat că a fost informat în 13 august, în jurul orei 08.30, despre existența unui fragment de dronă aeriană în zona Terasa Tineretului din Costinești, județul Constanța. Obiectul se afla la aproximativ 15 metri de stabilopozi.

Ulterior, în jurul orei 10.40, Garda de Coastă a solicitat intervenția Forțelor Navale Române. Pentru verificarea obiectului a fost trimisă o echipă de scafandri de luptă EOD, specializată în identificarea și neutralizarea dispozitivelor periculoase.

După examinarea fragmentului, specialiștii EOD au stabilit că acesta nu prezintă risc pirotehnic. Obiectul a fost apoi preluat și predat Gărzii de Coastă.

Ar putea fi fragmente din aceeași dronă

Autoritățile urmează să stabilească dacă fragmentul găsit vineri are legătură cu drona descoperită cu 24 de ore înainte și să determine, în urma analizelor, natura și proveniența acestuia.

Noi informații sunt așteptate, în orele următoare, de la autorități.

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