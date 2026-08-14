Raportul preliminar privind incidentul aviatic produs în luna iulie, în timpul unui zbor Ryanair pe ruta Salonic – Memmingen, Germania, oferă primele indicii despre modul în care un pasager a ajuns să fie parțial aspirat în exteriorul aeronavei după spargerea unui geam.

Potrivit documentului întocmit de Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor (NTSB), fragmente provenite de la unul dintre motoarele avionului s-au desprins la scurt timp după decolare și au lovit aeronava. Unul dintre fragmente a spart geamul aflat lângă locul ocupat de pasager, iar alte bucăți au provocat avarii fuselajului.

Datele analizate de anchetatori arată că echipajul avionului Ryanair a primit, în timpul urcării, o avertizare privind nivelul ridicat al vibrațiilor unuia dintre motoare.

Piloții au redus puterea motorului și au început procedurile prevăzute pentru o astfel de situație. Pentru scurt timp, vibrațiile s-au diminuat, iar aeronava și-a continuat ascensiunea cu pilotul automat activat.

Situația s-a agravat însă ulterior. Vibrațiile au crescut din nou, după care s-a auzit o bubuitură puternică. Pilotul automat s-a dezactivat, iar echipajul a început să verifice starea motorului.

În același timp, în cabină a fost declanșată alarma de altitudine. Piloții și-au pus măștile de oxigen, au declarat urgență și au inițiat coborârea rapidă a aeronavei.

Însoțitorii de bord au observat anterior o cantitate redusă de fum. După depresurizarea cabinei, măștile de oxigen pentru pasageri au coborât automat.

Însoțitorii de bord au fost alertați de pasagerii care se ridicaseră de pe scaune și solicitau ajutor. Unul dintre membrii echipajului a observat că persoana aflată pe locul 11F era parțial scoasă prin zona geamului deteriorat.

Geamul dispăruse complet, iar pasagerul era rănit și prins în deschiderea creată în urma impactului. Potrivit raportului preliminar, mai mulți pasageri au intervenit și au reușit să îl tragă înapoi în interiorul avionului.

Incidentul a avut loc la 10 iulie, în timp ce aeronava zbura deasupra Macedoniei de Nord. După situația de urgență, avionul s-a întors în Grecia și a efectuat o aterizare de urgență, fiind apoi direcționat pentru verificări tehnice.

Bărbatul rănit, Ljubisa Karović, antreprenor din Serbia, a fost internat timp de 11 zile. Recuperarea sa este una de durată, iar acesta a relatat ulterior că își amintește în special explozia și zgomotul produs înainte ca situația din cabină să devină haotică.

Karović a spus că faptul că purta centura de siguranță ar fi putut contribui la faptul că a rămas în interiorul aeronavei. El a descris incidentul drept o experiență în urma căreia consideră că a avut „noroc” și a afirmat că este recunoscător că a supraviețuit.

Soția sa, Svetlana, se afla cu trei rânduri mai în spate. Ea a povestit ulterior despre momentele de panică și a criticat intervenția echipajului de cabină, susținând că alți pasageri au fost cei care l-au ajutat pe Karović și l-au tras înapoi în avion.

Raportul NTSB este unul preliminar, iar ancheta urmează să stabilească în detaliu cauzele desprinderii fragmentelor motorului și circumstanțele exacte în care acestea au lovit aeronava.