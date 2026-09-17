Momente de panică la bordul unui avion Boeing 737 al companiei iraniene Sepehran Airlines, după ce aeronava a început să se zguduie violent, iar mai multe panouri din tavanul cabinei și elemente ale compartimentelor de bagaje s-au desprins și au căzut peste pasageri.

Imaginile filmate în interiorul avionului îi surprind pe oameni țipând, rugându-se și încercând să țină cu mâinile componentele desprinse.

Incidentul a avut loc în timpul unei curse între Mashhad și Kermanshah, în Iran. Aeronava a întâmpinat o problemă tehnică la scurt timp după decolare, iar echipajul a decis să revină la aeroportul din Mashhad și a solicitat o aterizare de urgență.

Potrivit informațiilor publicate de presa internațională, problema ar fi avut legătură cu una dintre anvelopele trenului de aterizare.

Unele relatări au indicat inițial o posibilă explozie a anvelopei și o eventuală avarie la motor, însă autoritățile iraniene au transmis ulterior că banda de rulare a uneia dintre anvelope s-ar fi desprins în timpul decolării, fără ca anvelopa să fi explodat.

Cauza exactă și succesiunea defecțiunilor fac obiectul unei anchete.

În timpul manevrelor de revenire, vibrațiile puternice au provocat desprinderea unor panouri din interiorul cabinei. În imaginile devenite virale, o parte din structura interioară a aeronavei este vizibilă, în timp ce pasagerii încearcă să se protejeze de obiectele care cad.

În ciuda scenelor dramatice, avionul a aterizat în siguranță la Mashhad, iar cei 127 de pasageri și membri ai echipajului au scăpat fără răni.

Pasagerii au fost ulterior transferați într-o altă aeronavă pentru a-și continua călătoria spre Kermanshah. Una dintre pistele aeroportului din Mashhad a fost închisă temporar pentru verificări.

Incidentul este investigat de autoritățile iraniene. Cazul atrage atenția și asupra flotei îmbătrânite a Iranului, țară afectată de decenii de sancțiuni internaționale care au limitat accesul companiilor aeriene la aeronave occidentale moderne și la anumite piese de schimb.