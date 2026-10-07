Camera Deputaților a adoptat miercuri, 7 octombrie 2026, modificări importante ale Codului rutier, prin care bicicletele, motocicletele fără ataș și mopedele vor putea depăși coloanele de vehicule oprite la semafor.

Noile reguli prevăd și accesul motocicletelor și mopedelor pe anumite benzi destinate transportului public, precum și amenajarea unor spații speciale de siguranță.

Proiectul de lege a fost adoptat de Camera Deputaților, în calitate de for decizional, cu 238 de voturi pentru, trei împotrivă și 15 abțineri. Senatul adoptase proiectul tacit în iunie 2025, după expirarea termenului pentru dezbatere.

Modificările urmăresc să reglementeze mai clar circulația vehiculelor pe două roți în zonele aglomerate și să creeze condiții dedicate pentru biciclete, motociclete și mopede.

Noile prevederi nu se aplică însă imediat. Legea trebuie promulgată de președinte și publicată în Monitorul Oficial pentru a intra în vigoare.

Una dintre principalele modificări se referă la posibilitatea ca bicicletele, motocicletele fără ataș și mopedele să depășească vehiculele care formează coloane oprite la culoarea roșie a semaforului.

Manevra va fi permisă numai în anumite condiții. Vehiculul pe două roți trebuie să aibă suficient spațiu lateral pentru a trece, iar ceilalți participanți la trafic nu trebuie să fie stânjeniți.

În plus, viteza cu care se efectuează manevra nu va putea depăși 20 km/h.

Aceeași regulă va putea fi aplicată și în cazul coloanelor de vehicule oprite la trecerile la nivel cu calea ferată. Condiția privind spațiul lateral și obligația de a nu perturba circulația celorlalți participanți rămân valabile.

Va exista un spațiu de siguranță pentru motociclete Legea introduce și conceptul de „spațiu de siguranță pentru motociclete și mopede”.

Acesta va fi amenajat înaintea liniei de oprire, pe întreaga lățime a drumului, și va avea o lungime de trei metri. Astfel de zone vor putea fi realizate la intersecțiile semaforizate și la trecerile la nivel cu calea ferată prevăzute cu bariere.

Măsura creează o zonă distinctă în care motocicletele și mopedele să se poată poziționa în condiții mai clare înaintea celorlalte vehicule atunci când traficul este oprit.

O altă modificare permite motocicletelor și mopedelor să circule pe benzile rezervate transportului public, însă accesul nu va fi automat pe toate aceste benzi.

Condițiile concrete vor fi stabilite de administratorul drumului, ceea ce înseamnă că utilizarea unei asemenea benzi va depinde de reglementările aplicabile pe sectorul respectiv de drum.

Prin urmare, noua prevedere nu înseamnă că motocicliștii vor putea folosi fără restricții orice bandă destinată autobuzelor.

Actul normativ introduce și măsuri care vizează infrastructura locală pentru vehiculele pe două roți.

Primăriile vor trebui să amenajeze locuri pentru motociclete și mopede în parcările publice care au cel puțin șase locuri pentru autoturisme.

De asemenea, autoritățile locale vor putea crea spații de siguranță în zonele aglomerate, piste pentru biciclete și benzi destinate autobuzelor. Lucrările vor fi realizate cu avizul poliției rutiere.

Modificările sunt parte dintr-un proiect inițiat de 39 de parlamentari USR, PNL și UDMR.

Deși proiectul a fost adoptat de Parlament, prevederile nu produc efecte imediat.

Pentru ca modificările Codului rutier să intre în vigoare, legea trebuie promulgată de președintele României și publicată în Monitorul Oficial.

Până la îndeplinirea acestor proceduri, regulile actuale privind circulația motocicletelor, mopedelor și bicicletelor rămân aplicabile.