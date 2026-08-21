Asociația Importatorilor și Distribuitorilor de Motociclete și Motocicluri (AIDMM) solicită public Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și Administrației Fondului pentru Mediu (AFM) suplimentarea bugetului alocat motocicletelor în cadrul Programului Rabla 2026 și organizarea unei noi sesiuni de înscriere special pentru această categorie, în cursul acestui an, în condițiile în care încă din 2025 s-a demonstrat interesul foarte ridicat al românilor pentru acest segment de vehicule.

Conform declarațiilor oficialilor, în 2025, din cele 200 de milioane de lei alocați prin programul Rabla, 30% au fost absorbiți de segmentul moto, adică aproximativ 60 de milioane lei. Cererea foarte mare a continuat și în acest an, dar în prima sesiune a programului Rabla, pentru moto a fost alocat un buget de 4 ori mai mic decât cel din 2025, ceea ce a condus la epuizarea sa în doar 9 minute de la deschiderea sesiunii din 20 iulie, după depunerea a numai 1.293 de dosare.

În acea zi, la ora 10:09, aplicația AFM afișa deja sold negativ. Peste o mie de cetățeni cu dosarele complet pregătite au rămas în afara programului. În același timp, liniile destinate autoturismelor au continuat să aibă, la săptămâni după deschidere, zeci de milioane de lei necheltuite.

Dincolo de numărul mare de cetățeni care au rămas cu dosarele în aer, AIDMM trage un semnal de alarmă cu privire la situația dificilă pe care întreaga industrie moto din România trece în acest moment, din cauza restricțiilor bugetare impuse în acest an prin programul Rabla, la această categorie de vehicule.

“În pregătirea pentru Rabla 2026, importatorii au blocat deja peste 30 milioane de euro în stocuri și dobânzi, fără a mai calcula și costurile de depozitare. Sumele sunt foarte mari pentru industria noastră”, a declarat Ivan Andrei Sebastian, reprezentantul AIDMM.

În 2025, programul Rabla s-a deschis abia pe 30 septembrie, însă bugetul s-a epuizat și atunci în doar 13 minute, iar livrările au trebuit finalizate într-o fereastră de doar câteva săptămâni, până la finalul anului. Pentru a putea onora acele livrări, importatorii au adus în țară stocuri masive de vehicule - comenzi plasate cu multe luni înainte, în condițiile în care termenele de producție și transport depășesc frecvent șase luni. A fost singura modalitate prin care cetățenii înscriși în program au putut primi vehiculele la timp.

Anul 2026 a prins însă industria exact în poziția opusă: stocuri aflate la maxime istorice, un context economic dificil, cu consum în scădere, costuri de finanțare ridicate și un program Rabla cu un buget de doar 15 milioane de lei pentru motociclete - cel mai mic raportat la cerere din istoria programului.

„În 2025, statul a deschis sesiunea la sfârșit de septembrie și ne-a cerut, practic, să livrăm totul în câteva săptămâni. Importatorii au făcut exact ce trebuia făcut: au comandat din timp și au adus stocuri ca niciun client cu ecotichet să nu rămână fără vehicul. Acum, aceleași stocuri stau blocate în depozite, cu capital imobilizat și dobânzi care curg, iar programul care a generat această situație are un buget epuizat în nouă minute. Nu este doar o problemă de piață, este o problemă de predictibilitate a politicii publice", a adăugat reprezentantul AIDMM.

Asociația subliniază că solicitarea nu presupune alocarea de bani suplimentari de la bugetul de stat, ci redistribuirea către categoria moto a unei sume de încă 45 de milioane de lei din liniile cu execuție bugetară lentă. Redistribuirea nu ar afecta cumpărătorii de autoturisme, spun reprezentanții AIDMM. În 2025, epuizarea fondurilor în 13 minute a fost urmată de suplimentarea și redistribuirea bugetului, iar programul a continuat în condiții bune pentru toate categoriile.

Argumentul de eficiență rămâne, de asemenea, neschimbat. Ecotichetul moto - 10.000 de lei pentru motorizare termică și 15.000 de lei pentru electrică - este cel mai mic din întregul program, astfel încât fiecare leu alocat acestei categorii scoate din circulație mai multe vehicule vechi și poluante decât pe orice altă linie. Iar cererea este structurală, nu conjuncturală: potrivit datelor RAR, piața moto a crescut cu 54% în perioada ianuarie–mai 2026 față de aceeași perioadă a anului trecut, de la 3.444 la 5.326 de vehicule înmatriculate.

„Avem, pe de o parte, peste o mie de cetățeni cu dosare gata depuse care așteaptă, și pe de altă parte, importatori cu depozitele pline, care au investit cu bună-credință în capacitatea de livrare cerută chiar de calendarul programului. Între cele două stă o singură decizie administrativă. Solicităm AFM și Ministerului Mediului să o ia, iar AIDMM este pregătită să prezinte datele complete ale membrilor săi privind cererea nesatisfăcută și nivelul stocurilor", concluzionează Ivan Andrei Sebastian.

Recent, AFM a anunțat că o nouă sesiune din Rabla 2026 va începe pe 25 august când ar urma să fie deblocate sumele pentru care nu s-au emis ecotichete.

Asociația Importatorilor și Distribuitorilor de Motociclete și Motocicluri reprezintă interesele importatorilor și distribuitorilor de motociclete, scutere și mopede din România și susține dezvoltarea unei mobilități urbane sustenabile, precum și un cadru de reglementare predictibil pentru industrie.