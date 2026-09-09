AFM a aprobat 1.662 de ecotichete pentru Rabla Auto 2026

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a aprobat, miercuri, 1.662 de ecotichete pentru persoanele fizice înscrise în Programul Rabla Auto 2026. Valoarea totală a acestora depășește 21 de milioane de lei.

Decizia a fost luată în cadrul ședinței Comitetului de Avizare al AFM, unde au fost aprobate finanțări și pentru proiecte dedicate reciclării deșeurilor și iluminatului public.

„Administrația Fondului pentru Mediu a aprobat astăzi, 09 septembrie 2026, în cadrul ședinței Comitetului de Avizare, 1.662 de ecotichete, în valoare de 21.074.500 de lei, pentru persoanele fizice înscrise în cadrul Programului Rabla Auto 2026”, a transmis instituția.

În aceeași ședință, AFM a aprobat 39 de dosare de finanțare pentru proiecte care vizează construirea unor instalații de reciclare a deșeurilor. Valoarea cumulată a finanțărilor se ridică la 34.432.675,35 de lei. Proiectele sunt derulate în cadrul schemei de ajutor de minimis „Sprijin în vederea implementării proiectelor privind construirea instalațiilor de reciclare a deșeurilor”.

Alte trei dosare au primit finanțare prin Programul Iluminat Public – sesiunea noiembrie 2024. Pentru acestea, suma aprobată este de 3.994.586,05 de lei.

Președintele Administrației Fondului pentru Mediu, Florin Bănică, susține că finanțările aprobate urmăresc susținerea unor investiții care pot avea efecte pozitive atât asupra mediului, cât și asupra comunităților.

„Finanțările aprobate astăzi reflectă preocuparea constantă a Administrației Fondului pentru Mediu de a susține proiecte cu impact pozitiv asupra mediului și comunităților. Prin programele pe care le derulăm, contribuim la realizarea unor investiții necesare și la crearea unor beneficii concrete pentru cetățeni. Vom continua să valorificăm eficient fondurile disponibile și să sprijinim proiectele care contribuie la un viitor mai curat și mai sustenabil”, a declarat Florin Bănică.

În cazul Programului Rabla Auto 2026, sesiunea destinată achiziției de autovehicule noi cu sisteme de propulsie termică, inclusiv motorizări GPL/GNC, precum și a autovehiculelor cu sistem de propulsie hibrid este în continuare deschisă.

Persoanele interesate se pot înscrie până la 31 decembrie 2026, ora 23:59, în limita bugetului disponibil. Înscrierile se pot încheia mai devreme în cazul epuizării fondurilor alocate programului.

AFM precizează că listele cu dosarele aprobate pentru programele finanțate sunt publicate pe site-ul instituției, în secțiunile dedicate fiecărui program.