Românii care vor să cumpere o mașină nouă prin Programul Rabla Auto 2026 și nu au prins finanțare în etapa anterioară vor putea depune din nou cereri. Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) redeschide platforma pentru persoanele fizice marți, 25 august, de la ora 10:00.

Noua etapă va rămâne disponibilă până la 31 decembrie 2026, ora 23:59, însă programul se poate încheia mai devreme dacă bugetul alocat este consumat.

AFM precizează că banii disponibili pentru această sesiune provin din sumele care fuseseră rezervate în etapa precedentă, dar pentru care beneficiarii nu au finalizat toate procedurile necesare pentru acordarea finanțării.

Valoarea finanțării este stabilită în funcție de tehnologia și tipul vehiculului achiziționat. Cele mai mari ecotichete sunt acordate pentru autovehiculele complet electrice.

Pentru un autovehicul nou 100% electric sau unul alimentat cu pilă de combustie pe bază de hidrogen, finanțarea ajunge la 18.500 de lei.

În cazul unui autovehicul plug-in hybrid sau al unei motociclete electrice, ecotichetul are o valoare de 15.000 de lei.

Pentru cumpărătorii care aleg un autovehicul hibrid, suma acordată prin program este de 12.000 de lei.

Cea mai mică valoare a ecotichetului, de 10.000 de lei, este disponibilă pentru autovehiculele noi cu motor termic, inclusiv cele alimentate cu GPL sau GNC, precum și pentru motociclete.

Procedura este derulată exclusiv online, prin platforma pusă la dispoziție de AFM. După transmiterea cererii, sistemul generează automat un număr de înregistrare și rezervă valoarea ecotichetului, în măsura în care mai există fonduri disponibile.

Înscrierea reprezintă însă doar prima etapă. După înregistrarea cererii, solicitantul are la dispoziție 10 zile pentru a continua procedura în platformă.

În acest interval, trebuie să introducă seria de șasiu a autoturismului uzat care urmează să fie casat, să încarce documentele solicitate și să aleagă un producător validat în cadrul programului.

Nerespectarea etapelor și a termenelor prevăzute poate duce la pierderea rezervării.

În etapa precedentă a Programului Rabla Auto 2026, AFM a publicat, la începutul lunii august, lista beneficiarilor pentru persoane fizice. În total, 9.743 de dosare au fost aprobate.

Noua sesiune se adresează în special celor care nu au reușit să obțină finanțarea în prima etapă. Autoritățile pun la dispoziție fondurile rămase din bugetele rezervate anterior, dar neutilizate de persoanele care nu au dus procedura până la capăt.

Prin urmare, pentru cei interesați de cumpărarea unei mașini noi cu sprijin financiar prin Rabla Auto, 25 august reprezintă următoarea dată importantă. Platforma AFM va fi deschisă de la ora 10:00, iar înscrierile vor continua până la sfârșitul anului sau până când fondurile disponibile vor fi epuizate.