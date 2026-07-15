Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a anunțat că sesiunea de înscriere pentru persoanele fizice în cadrul Programului Rabla Auto 2026 va debuta pe 20 iulie 2026, la ora 10.00. Pentru a facilita accesul la program, instituția a publicat și un material video care explică procesul de înscriere în platforma online.

Solicitanții vor putea depune cererile prin intermediul aplicației disponibile la adresa https://inscrierionline.afm.ro.

Potrivit președintelui AFM, Florin Bănică, ghidul video are rolul de a simplifica procedura și de a oferi informații clare tuturor celor interesați.

“Am pus la dispoziţia cetăţenilor un material video informativ care prezintă, într-o manieră clară şi accesibilă, paşii necesari pentru înscrierea persoanelor fizice în aplicaţia programului. Obiectivul nostru este de a asigura un proces de înscriere cât mai transparent, oferind tuturor solicitanţilor informaţiile necesare pentru parcurgerea corectă şi eficientă a procedurilor.”, a declarat Florin Bănică, preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu.

Materialul video destinat persoanelor fizice este disponibil pe site-ul AFM, la adresa: https://www.afm.ro/rabla_auto_pf.php.

Pentru această sesiune, Administrația Fondului pentru Mediu a alocat un buget de 300.000.000 de lei.

În cadrul Programului Rabla Auto 2026, persoanele fizice pot beneficia de următoarele ecotichete:

18.500 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen;

pentru achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen; 15.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice;

pentru achiziţionarea unui autovehicul nou plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice; 12.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid;

pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid; 10.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie termică, inclusiv GPL/GNC, sau a unei motociclete.

Pentru înscriere, solicitanții trebuie să încarce în aplicația informatică următoarele documente:

cererea de finanţare, descărcată din aplicaţie, completată prin tehnoredactare şi ulterior încărcată fără a fi semnată;

actul de identitate aflat în termen de valabilitate;

certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis de organul teritorial al Ministerului Finanţelor, cu o vechime de cel mult 90 de zile la data înscrierii;

la data înscrierii; certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis de autoritatea locală de domiciliu sau reşedinţă, cu o vechime de cel mult 30 de zile.

AFM precizează că fiecare persoană fizică poate solicita cel mult două ecotichete în cadrul unei sesiuni de înscriere, câte unul pentru fiecare autovehicul nou care urmează să fie achiziționat.

Ghidul complet al programului și informațiile privind condițiile de finanțare sunt disponibile pe site-ul oficial al Administrației Fondului pentru Mediu, la adresa: https://www.afm.ro/rabla_auto_pf_ghid_finantare.php