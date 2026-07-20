Update 15:18. Peste 11.100 de dosare de finanțare au fost depuse în prima oră de la lansarea sesiunii 2026 a programului „Rabla” dedicată persoanelor fizice.

Potrivit Administrației Fondului pentru Mediu (AFM), în categoria destinată autovehiculelor noi cu sisteme de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) au fost înregistrate 6.452 de dosare, în valoare totală de 72,71 milioane de lei, din bugetul alocat de 165 de milioane de lei.

Interesul pentru achiziționarea motocicletelor s-a dovedit, de asemenea, foarte ridicat. AFM anunță că bugetul de 15 milioane de lei destinat motocicletelor și motocicletelor electrice a fost epuizat în numai nouă minute de la deschiderea sesiunii, după depunerea a 1.293 de dosare.

Programul Rabla Auto 2026 pentru persoanele fizice începe luni, 20 iulie, iar românii se pot înscrie online pentru a obține un ecotichet de până la 18.500 de lei la achiziția unei mașini noi. Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a alocat 300 de milioane de lei pentru această sesiune de finanțare.

Înscrierea se face exclusiv prin platforma online a AFM, iar solicitanții trebuie să încarce documentele necesare înainte de depunerea cererii. Programul este unul dintre principalele instrumente prin care autoritățile încurajează înnoirea parcului auto și achiziția de autovehicule cu emisii reduse.

Potrivit Administrației Fondului pentru Mediu, persoanele fizice se pot înscrie accesând platforma dedicată disponibilă la adresa: https://inscrierionline.afm.ro.

Față de edițiile anterioare, înscrierea este realizată direct de către solicitant, prin intermediul aplicației online.

O persoană fizică poate solicita cel mult două ecotichete în cadrul aceleiași sesiuni, câte unul pentru fiecare autovehicul nou care urmează să fie achiziționat, cu respectarea condițiilor prevăzute de program.

Pentru a participa la Programul Rabla Auto 2026, solicitanții trebuie să încarce în platformă următoarele documente:

cererea de finanțare descărcată din aplicație, completată prin tehnoredactare și încărcată fără semnătură;

actul de identitate aflat în termen de valabilitate;

certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis de organul teritorial al Ministerului Finanțelor, cu o vechime de cel mult 90 de zile;

certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale, emis de autoritatea locală de domiciliu sau reședință, cu o vechime de cel mult 30 de zile.

Pregătirea acestor documente înainte de deschiderea sesiunii poate reduce timpul necesar pentru finalizarea înscrierii.

Bugetul total alocat sesiunii dedicate persoanelor fizice este de 300 de milioane de lei.

În funcție de tipul autovehiculului ales, beneficiarii pot primi:

18.500 de lei pentru achiziționarea unui autoturism nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen;

15.000 de lei pentru un autoturism nou plug-in hibrid sau pentru o motocicletă electrică;

12.000 de lei pentru un autoturism nou cu sistem de propulsie hibrid;

10.000 de lei pentru un autoturism nou cu motor termic, inclusiv alimentat cu GPL sau GNC, ori pentru o motocicletă.

Valorile ecotichetelor sunt acordate în condițiile stabilite prin ghidul oficial al programului și în limita fondurilor disponibile.

Pentru a facilita procesul de înscriere, Administrația Fondului pentru Mediu a publicat și un material video care explică, pas cu pas, modul de utilizare a platformei online.

„Obiectivul nostru este de a asigura un proces de înscriere cât mai transparent, oferind tuturor solicitanților informațiile necesare pentru parcurgerea corectă și eficientă a procedurilor”, a declarat Florin Bănică, președintele Administrației Fondului pentru Mediu.

Autoritățile recomandă celor interesați să verifice din timp valabilitatea documentelor fiscale și să își pregătească dosarul înainte de deschiderea oficială a sesiunii, pentru a evita întârzierile în procesul de înscriere.