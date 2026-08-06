Sute de mii de europeni visează să obțină un post în Comisia Europeană, însă pentru mulți dintre cei care reușesc să treacă de concursurile extrem de dificile, realitatea de la locul de muncă este mult diferită de imaginea instituției considerate una dintre cele mai prestigioase din Uniunea Europeană.

Mărturiile unor funcționari europeni, publicate de POLITICO, descriu un mediu în care programul prelungit, birocrația și, în unele cazuri, managementul toxic îi determină pe angajați să se întrebe dacă salariul și prestigiul mai merită efortul.

La începutul acestui an, aproximativ 170.000 de persoane au candidat pentru doar 1.500 de posturi de debut în instituțiile UE. Deși competiția este uriașă, mai mulți angajați spun că presiunea zilnică, volumul mare de muncă și cultura organizațională îi lasă epuizați și dezamăgiți.

POLITICO a discutat cu unsprezece funcționari și membri ai cabinetelor comisarilor europeni, de naționalități și niveluri diferite de experiență. Deși opiniile diferă în funcție de direcția în care lucrează, multe dintre nemulțumiri se repetă.

„Condițiile devin din ce în ce mai dificile. Volumul de muncă este tot mai mare, iar asta înseamnă și o presiune tot mai mare”, a declarat Nicolas Mavraganis, președintele Union Syndicale Fédérale, organizație care reunește aproximativ 20 de sindicate ale personalului din instituțiile europene și internaționale.

În ultimii ani, rolul geopolitic al Uniunii Europene a crescut considerabil, pe fondul războiului din Ucraina, al relației tensionate cu China și al schimbărilor din politica Statelor Unite. În acest context, funcționarii spun că aproape fiecare dosar este tratat ca fiind esențial.

Mai mulți angajați au povestit că programul începe frecvent la ora 7:00 sau 8:00 dimineața și se încheie în jurul orei 19:00. Un funcționar din cabinetul unui comisar european a spus că timpul liber este redus la minimum, iar un angajat din departamentul de comunicare a mărturisit că a ajuns să plângă seara din cauza volumului de muncă.

Birocrația este indicată drept una dintre principalele probleme. Documentele trec prin numeroase niveluri de aprobare, iar schimburile interminabile de e-mailuri și revizuirile succesive întârzie luarea deciziilor.

Un alt funcționar a explicat că direcțiile generale și cabinetele comisarilor ajung deseori să aștepte informații unele de la altele, ceea ce generează blocaje și frustrări.

În ciuda nemulțumirilor, locurile de muncă din Comisia Europeană rămân extrem de atractive.

Un funcționar debutant încadrat pe nivelul AD5 poate câștiga aproximativ 6.000-7.000 de euro brut pe lună, înainte de sporuri și indemnizații. Angajații plătesc impozitul european, nu impozitul național pe venit, ceea ce în multe cazuri înseamnă un venit net mai mare.

La acestea se adaugă indemnizații pentru familie, reduceri la achiziția unor autoturisme și un nivel ridicat al siguranței locului de muncă. Unii funcționari aleg chiar să locuiască singuri la Bruxelles și să se întoarcă în fiecare weekend la familiile rămase în țările de origine.

Potrivit mărturiilor culese de POLITICO, experiența diferă semnificativ în funcție de cabinetul sau direcția în care lucrează fiecare angajat.

Cabinetul comisarului european pentru Climă, Wopke Hoekstra, este descris de mai mulți funcționari ca având un climat de lucru favorabil. În schimb, alte structuri sunt acuzate că tolerează conflicte interne, competiție excesivă și comportamente abuzive.

Doi funcționari au declarat că un înalt oficial este cunoscut în instituție pentru faptul că țipă frecvent la angajați. Un alt fost funcționar a povestit că a asistat la umilirea publică a unui coleg, iar un alt angajat a susținut că a fost lovit de superiorul său în timpul unei dispute petrecute după program, într-un bar din apropierea sediului Comisiei.

Comisia Europeană afirmă că a luat măsuri pentru îmbunătățirea climatului de lucru.

Instituția a numit în 2024 un consilier principal confidențial pentru gestionarea sesizărilor privind hărțuirea și dispune de o rețea de 40 de consilieri în cadrul instituțiilor și agențiilor executive.

Potrivit unui purtător de cuvânt al Comisiei, din septembrie 2024 au fost înregistrate 960 de sesizări venite de la persoane care s-au considerat victime ale hărțuirii, de la presupuși agresori, martori, manageri sau reprezentanți ai departamentului de resurse umane.

În ultimii doi ani, aproximativ 14.000 de angajați au participat la prezentări privind prevenirea hărțuirii, iar 2.400 de manageri au urmat cursuri obligatorii pe această temă.

Reprezentanții Comisiei subliniază însă că acest consilier nu are competența legală de a investiga cazurile și nici de a stabili oficial existența hărțuirii. Pentru declanșarea unei proceduri oficiale, angajații trebuie să se adreseze Oficiului pentru Investigații și Disciplină (IDOC) sau Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF). Instituția primește aproximativ 20-25 de astfel de plângeri oficiale în fiecare an.

Nu doar volumul de muncă este criticat. Unele clădiri ale Comisiei Europene sunt considerate depășite.

În timpul valului de căldură din luna iunie, angajații Direcției Generale pentru Agricultură au reclamat lipsa unui sistem eficient de aer condiționat. În sediul Direcției Generale pentru Concurență, funcționarii au fost sfătuiți să nu consume apă din anumite fântâni din cauza unei posibile contaminări, iar conducerea a recunoscut existența unor probleme la instalațiile de încălzire și sanitare.

În clădirea Berlaymont, sediul principal al Comisiei Europene, mai mulți angajați au criticat faptul că aerul condiționat a fost oprit la etajele inferioare în timpul caniculei, în timp ce etajele superioare, unde se află birourile comisarilor și ale conducerii, au rămas răcite.

În ciuda dificultăților, mulți funcționari spun că aleg să rămână datorită importanței activității pe care o desfășoară și posibilității de a contribui la politici care influențează peste 450 de milioane de cetățeni europeni.

Un sondaj intern al Comisiei Europene arată că 74% dintre angajați consideră instituția un angajator atractiv, cu șase puncte procentuale mai mult decât în 2023. În același timp, experiențele relatate de angajați arată că prestigiul funcției nu elimină dificultățile de zi cu zi, iar pentru mulți echilibrul dintre satisfacția profesională și presiunea continuă rămâne o provocare.