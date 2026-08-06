Comisia Europeană a anunțat că va analiza în detaliu modificările recent adoptate de Parlamentul României la legea decarbonizării. Executivul comunitar dorește să verifice dacă aceste schimbări legislative afectează îndeplinirea jalonului 114 din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), care vizează reforma sectorului energetic și eliminarea treptată a capacităților de producție bazate pe cărbune și lignit, anunță Agerpres.

Analiza vine în contextul în care noile reglementări introduse de parlamentari pot schimba condițiile de închidere a centralelor poluant.

Reprezentanții Executivului de la Bruxelles au confirmat că au luat la cunoștință de votul dat în Parlamentul de la București.

„Suntem la curent că Parlamentul României a adoptat, la 5 august 2026, amendamente la legea decarbonizării care, printre alte modificări, afectează condiţiile de scoatere din funcţiune a centralelor electrice pe bază de cărbune şi lignit, condiţionând închiderea acestora de disponibilitatea unor surse alternative cu emisii reduse de carbon.

Comisia ia act de aceste amendamente la legea decarbonizării, care reprezintă o reformă-cheie din Planul de Redresare şi Rezilienţă al României (PNRR), a cărei intrare în vigoare a stat la baza evaluării pozitive a jalonului 114”, menţionează un purtător de cuvânt al CE, pentru sursa citată.

În plus, Executivul european avertizează asupra posibilelor penalizări financiare în cazul în care angajamentele asumate nu vor fi respectate.

„Comisia va analiza cu atenţie aceste amendamente, care nu au fost încă promulgate de preşedintele României, şi va evalua dacă acestea creează un risc ca jalonul 114 să nu mai fie considerat îndeplinit. În general, Comisia solicită tuturor statelor membre să îşi respecte pe deplin angajamentele asumate prin planurile de redresare şi rezilienţă şi reaminteşte că orice risc privind nerespectarea acestora va fi analizat cu atenţie, putând atrage consecinţe financiare”, a adăugat sursa citată.

În ceea ce privește stabilitatea energetică a României, reprezentanții Comisiei Europene precizează că situația este monitorizată atent, în colaborare cu instituțiile de profil, fără a exista semne de îngrijorare pe termen scurt.

„Suntem în contact cu autorităţile naţionale şi cu Reţeaua Europeană a Operatorilor de Sisteme de Transport pentru Energie Electrică (ENTSO-E), primind actualizări continue privind situaţia. În acest stadiu nu există motive de îngrijorare imediată. Alimentarea cu energie electrică rămâne stabilă, iar piaţa funcţionează corespunzător.

Comisia este disponibilă pentru discuţii şi este pregătită să ofere orientare privind instrumentele existente în acquis-ul UE pentru a contribui la gestionarea efectelor secetei şi, dacă va fi necesar, să convoace o reuniune ad-hoc a Grupului de coordonare pentru energie electrică”.

Evaluarea de la Bruxelles va urmări dacă noul text legal nu afectează modul în care au fost asumate anterior țintele de decarbonizare, mai ales în perspectivă pe termen mediu și lung.

Executivul UE "va analiza cu atenţie amendamentele la legea decarbonizării. Aceste amendamente condiţionează închiderea centralelor pe cărbune de disponibilitatea unor capacităţi similare cu emisii reduse de carbon şi ar putea afecta caracterul ireversibil al închiderii capacităţilor pe bază de cărbune şi lignit, evaluat anterior în cadrul jalonului 114".

De asemenea, Comisia Europeană amintește de pașii următori prevăzuți în PNRR. Mai mult, atrage atenţia sursa citată, „jalonul 119A, parte a ultimei cereri de plată care urmează să fie depusă ulterior, prevede ca România să scoată din funcţiune o anumită capacitate de unităţi pe bază de cărbune şi lignit (710 MW). Decizia privind unităţile care vor fi închise aparţine României. Comisia va evalua îndeplinirea jalonului 119A după ce România va include acest jalon în cea de-a şasea şi ultima cerere de plată.”

Decizia Comisiei vine după ce Camera Deputaților a votat proiectul de lege privind decarbonizarea sectorului energetic. În cadrul dezbaterilor a fost adoptat un amendament inițiat de PSD, care stipulează că oprirea definitivă a capacităților de producție pe bază de lignit și huilă este condiționată de punerea în funcțiune a unor capacități energetice noi echivalente. Votul s-a încheiat cu 180 de opțiuni pentru, nouă împotrivă și 27 de abțineri, în timp ce 80 de deputați nu au votat.

Modificarea a stârnit critici din partea partenerilor politici, care atrag atenția asupra riscurilor financiare majore pentru fondurile europene.

Astăzi (n.r. - miercuri) am asistat, ca săptămâna trecută, ca zilele trecute, la un concurs nesfârşit de amendamente menite să schimbe legi care sunt importante pentru România şi care sunt angajamente deja unele respectate pentru România şi ţinte deja atinse ale României. Riscăm să pierdem miliarde de euro din PNRR doar datorită unei singure legi - legea decarbonizării”, a declarat miercuri deputatul Ionel Bogdan, purtător de cuvânt al PNL, la Parlament.