Aproximativ 300 de susținători ai lui Călin Georgescu s-au adunat marți seară în fața Arestului Central din București, pentru a opta seară consecutivă de protest. Participanții au scandat mesaje de susținere pentru fostul candidat la alegerile prezidențiale și au afișat bannere prin care cer eliberarea acestuia.

Susținătorii lui Călin Georgescu au venit cu steaguri și mai multe bannere. Pe unele dintre acestea sunt scrise mesajele „Vocile incomode nu se reduc la tăcere prin cătușe”, „Turul 2 înapoi” și „Călin Georgescu este persecutat politic”.

Participanții scandează „Căline, Căline, suntem aici cu tine” și „C. G este președinte”. În imaginile surprinse la fața locului se vede că manifestanții au adus o masă și mai multe bănci, pe care au așezat sticle cu apă. O parte dintre participanții la protest sunt îmbrăcați în costume populare.

Protestele din fața Arestului Central continuă de săptămâna trecută. Duminică, în cea de-a șasea zi, numărul participanților ajunsese la aproximativ 2.000, față de câteva sute în primele seri.

Tot marți, Cristela Georgescu, soția lui fostului candidat la Președenție, a fost audiată la DIICOT în calitate de martor în dosarul în care este cercetat fostul candidat la prezidențiale.

Dosarul vizează o presupusă înșelăciune de 1,1 milioane de euro. Călin Georgescu este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri din Buzău, căruia i-ar fi promis că îi va intermedia obținerea unui credit de finanțare.

Și Călin Georgescu a fost scos marți din Arestul Central și dus la sediul DIICOT, unde anchetatorii au făcut percheziții informatice asupra dispozitivelor electronice ridicate din locuința soților din Mogoșoaia.

Procurorii încearcă să refacă traseul presupusului prejudiciu de peste un milion de euro.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost adus la sediul DIICOT cu mâinile încătușate și nu a făcut declarații.

Manifestările din fața Arestului Central au început săptămâna trecută, după ce Curtea de Apel București a aprobat cererea DIICOT de arestare preventivă a lui Călin Georgescu.

Fostul candidat la Președinție a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile în dosarul de înșelăciune în care este inculpat.

Marți seară, aproximativ 300 de persoane s-au întors în fața Arestului Central pentru a opta zi consecutivă de protest.