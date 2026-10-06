Un bărbat de 50 de ani, susținător al lui Călin Georgescu, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile după ce a lovit cu un obiect metalic doi cameramani de televiziune în fața sediului DIICOT. Incidentul s-a produs pe 5 octombrie, în momentul în care mai mulți jurnaliști încercau să obțină o declarație de la socrul fostului candidat la alegerile prezidențiale, audiat ca martor în dosarul de înșelăciune al acestuia.

Poliția Capitalei a fost sesizată, la 5 octombrie, că doi reprezentanți ai presei ar fi fost agresați de un bărbat în fața unei instituții publice din Sectorul 3. Primele verificări au confirmat sesizarea, iar cei doi cameramani au fost loviți intenționat cu un obiect metalic.

Incidentul a avut loc în fața sediului DIICOT, după ce jurnaliștii prezenți au încercat să îi ia o declarație socrului lui Călin Georgescu, care fusese audiat de procurori în dosarul de înșelăciune al acestuia.

Polițiștii au identificat persoana suspectată de comiterea faptelor. Este vorba despre un bărbat de 50 de ani, care a fost reținut inițial pentru 24 de ore. Poliția Capitalei a anunțat marți că acesta a fost ulterior plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.

Cercetările continuă într-un dosar pentru lovire sau alte violențe, amenințare și tulburarea ordinii și liniștii publice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3.

„Faţă de inculpat a fost dispusă luarea măsurii controlului judiciar, pentru 60 de zile”, precizează Poliţia Capitalei.

Potrivit aceleiași surse, una dintre interdicțiile impuse bărbatului este aceea de a participa la adunări publice.

Bărbatul a fost audiat luni la sediul Secției 10 Poliție, pentru stabilirea exactă a împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

Poliţia Capitalei „condamnă ferm orice formă de agresiune sau comportament violent, la adresa jurnaliştilor".

"Libertatea presei şi siguranţa jurnaliştilor trebuie respectate, iar orice faptă de violenţă este tratată cu fermitate şi verificată cu celeritate de către poliţişti", afirmă reprezentanţii Poliţiei Capitalei.

Cu două zile înainte, un alt simpatizant al lui Călin Georgescu, Cătălin Avrămuță, cunoscut drept „Stegarul Dac”, a lovit în spate un jandarm în timpul protestelor organizate în fața Arestului Central.

Călin Georgescu, arestat preventiv pentru 30 de zile sub acuzația de înșelăciune de un milion de euro.