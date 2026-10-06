Omul de afaceri Ionel Rusen, acuzat de DIICOT alături de Călin Georgescu în dosarul de înșelăciune și constituire de grup infracțional organizat, a depus cerere la instanță pentru înlocuirea măsurii arestului preventiv cu arest la domiciliu sau control judiciar.

Conform surselor EvZ.ro, și avocații fostului candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu vor depune o astfel de cerere, astfel încât o instanță să decidă dacă acesta poate fi anchetat fără a fi supus celei mai severe dintre măsurile de prevenție, arestul preventiv.

Afaceristul Ionel Rusen a participat la percheziția informatică desfășurată pe dispozitivele digitale ridicate de la domiciliul său timp de patru zile.

La această oră, e în curs la DIICOT percheziția informatică la calculatorul și telefoanele soților Cristela și Călin Georgescu.

Cei doi au fost de acord să le dea anchetatorilor parolele dispozitivelor pentru a se face verificările.

DIICOT susține că fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu ar fi încercat să-și achite datoria de 1,1 milioane de euro către omul de afaceri Răzvan Leu prin diverse metode, inclusiv prin emiterea unor ordine de plată fără acoperire.

Tatăl Cristelei Georgescu a refuzat să dea declarație în fața procurorului pentru a nu se autoincrimina. Acesta a fost prezent la DIICOT cu o zi în urmă, pentru a fi audiat de procurori.

În dosar există documente transmise prin comisiile rogatorii din cinci țări europene, stenograme și înregistrări ambientale. Este posibil ca ancheta să fie extinsă cu privire la o posibilă spălare de bani, faptă pentru care nu există însă probe la acest moment.

Călin Georgescu se află în arest preventiv în urma deciziei luate de instanța Curții de Apel București. Decizia a fost luată în urma unui complet de divergență după ce primii doi judecători din complet au avut opinii diferite cu privire la acest caz. Balanța a fost înclinată până la urmă de un al treilea magistrat, în favoarea arestului preventiv.