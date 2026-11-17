Cristela Georgescu a cerut presei internaționale și organizațiilor pentru drepturile omului să monitorizeze dosarele penale în care este implicat soțul său, Călin Georgescu. Într-un mesaj publicat pe platforma X, aceasta a acuzat existența unor presiuni asupra familiei sale și a contestat mai multe aspecte ale procedurilor judiciare, înaintea unei decizii a Tribunalului Ilfov, așteptată miercuri, 18 noiembrie.

Apelul Cristela Georgescu a fost publicat pe contul oficial de X al fostului candidat la alegerile prezidențiale, sub titlul „Alertă internațională – Lumea nu poate ignora!”. Mesajul este adresat jurnaliștilor străini și organizațiilor care urmăresc respectarea drepturilor fundamentale.

Soția lui Călin Georgescu susține că dosarele penale deschise împotriva acestuia, după rezultatul obținut la alegerile prezidențiale din 2024, ar avea la bază motive politice.

Cristela Georgescu a criticat și anularea alegerilor prezidențiale din 2024, pe care o consideră ilegală și neconstituțională. Aceasta a afirmat că atât ea, cât și soțul său și cei doi copii minori ai familiei ar fi fost supuși unor presiuni de natură judiciară, administrativă, financiară și mediatică.

În mesajul publicat, Cristela Georgescu a ridicat mai multe semne de întrebare privind desfășurarea procedurilor judiciare. Aceasta a susținut că Tribunalul București ar fi pronunțat patru hotărâri favorabile familiei, care au fost ulterior contestate de procurori la Curtea de Apel București.

Totodată, soția fostului candidat la Președinție a pus sub semnul întrebării decizia de a trimite dosarul spre judecare la Tribunalul Ilfov, după finalizarea anchetei penale.

Cristela Georgescu a făcut referire și la acuzația privind constituirea unui grup infracțional organizat. Potrivit afirmațiilor sale, numai două persoane ar fi fost trimise în judecată, în timp ce o a treia persoană, despre care susține că ar face parte din presupusul grup, nu ar fi fost audiată.

Apărarea lui Călin Georgescu a contestat, conform mesajului, competența teritorială a Tribunalului Ilfov și a cerut revocarea arestului preventiv. Familia consideră această măsură disproporționată și contrară jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului.

În finalul mesajului, Cristela Georgescu a solicitat judecătorilor să își exercite atribuțiile independent și să respecte legea în soluționarea cauzelor.

Aceasta a cerut, în același timp, reprezentanților presei internaționale și organizațiilor pentru drepturile omului să urmărească evoluția dosarelor în care este implicat soțul său.

„Nu cerem tratament special sau ingerințe în procesul judiciar. Cerem justiție, respect pentru lege și protecția drepturilor fundamentale”, transmite aceasta.

Apelul a fost lansat înaintea deciziei așteptate miercuri, 18 noiembrie, la Tribunalul Ilfov, în cazul lui Călin Georgescu.