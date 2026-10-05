UE suplimentează fondurile pentru sisteme antidrone. Comisia Europeană alocă încă 130 de milioane de euro pentru întărirea capacităților statelor membre de a contracara dronele neautorizate sau ostile. Finanțarea, anunțată în cadrul Consiliului Justiție și Afaceri Interne din 1 octombrie, va fi folosită pentru supravegherea frontierelor externe și pentru consolidarea securității interne.

Suma este acordată prin Instrumentul pentru managementul frontierelor și vize și face parte din eforturile Uniunii Europene de a îmbunătăți răspunsul la amenințările emergente în materie de securitate.

Noile fonduri ar urma să ajute statele membre să își dezvolte capacitățile de cunoaștere și monitorizare a situației, să protejeze mai eficient frontierele externe și să gestioneze riscurile generate de folosirea neautorizată sau ostilă a dronelor.

Măsura se înscrie în obiectivul mai larg al Comisiei Europene de a pune la dispoziția autorităților naționale instrumente moderne pentru întărirea frontierelor externe ale UE și creșterea securității interne.

Noua finanțare de 130 de milioane de euro se adaugă unei alocări inițiale de 250 de milioane de euro, anunțată în decembrie 2025.

La începutul acestui an au mai fost puse la dispoziție 169 de milioane de euro pentru finanțarea dronelor de supraveghere și a echipamentelor conexe.

Acestea urmează să fie utilizate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, FRONTEX, și de statele membre.

În urma acestor alocări, finanțarea totală disponibilă prin fondurile din domeniul afacerilor interne pentru tehnologia de supraveghere și sistemele antidrone depășește o jumătate de miliard de euro.

În februarie, Comisia Europeană a lansat Planul de acțiune al UE privind securitatea în materie de drone și soluții antidrone. Inițiativa are ca obiectiv protejarea spațiului aerian și a infrastructurilor critice împotriva amenințărilor generate de drone ostile.

Planul prevede inclusiv crearea unui Centru de excelență care să susțină inovarea în domeniul sistemelor antidrone.

Finanțarea anunțată acum completează și fondurile pe care statele membre le au deja la dispoziție prin Fondul european de apărare. Aceste resurse sunt destinate dezvoltării de tehnologii avansate pentru drone și sisteme antidrone.

În paralel, prin programul „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE), statele membre s-au angajat să achiziționeze în comun drone și sisteme de contracarare a acestora.

Comisarul european pentru afaceri interne, Magnus Brunner, a declarat că dronele pot fi folosite inclusiv pentru protejarea frontierelor și infrastructurilor critice.

„Dronele prezintă o oportunitate. Ele ne securizează frontierele şi infrastructura critică, protejează evenimente şi asistă în căutarea persoanelor dispărute. Dar ele prezintă de asemenea un pericol atunci când infractorii le utilizează inadecvat, iar această ameninţarea creşte dincolo de graniţele naţionale", a avertizat Brunner, potrivit agenţiei de ştiri germane dpa.