Shakira și fostul său partener, fostul fotbalist spaniol Gerard Piqué, s-au prezentat marți în fața unei instanțe din Barcelona, unde au discutat modificarea condițiilor privind drepturile de vizită pentru cei doi fii ai lor, stabilite după despărțirea din 2022. Informația a fost transmisă de echipa de avocați a artistei columbiene.

Shakira, care susține în această perioadă concerte la Madrid, a cerut reducerea numărului de călătorii pe care copiii le fac între Miami, orașul în care locuiesc împreună cu ea, și Barcelona, unde locuiește tatăl lor.

Potrivit reprezentanților legali ai cântăreței, solicitarea are ca scop protejarea „bunăstării lor emoționale, fizice și academice”.

Artista a propus ca Gerard Piqué să călătorească la Miami în timpul vacanțelor, astfel încât cei doi copii să își poată „menține rutina mai mult timp”, au explicat avocații săi.

Reprezentanții Shakirei au precizat că solicitarea nu urmărește reducerea timpului pe care Milan și Sasha îl petrec alături de tatăl lor.

Shakira și Gerard Piqué și-au făcut publică relația în 2011. Cei doi au împreună doi copii, Milan, născut în 2013, și Sasha, născut în 2015.

După mai bine de un deceniu de relație, cei doi au anunțat în iunie 2022 că s-au despărțit.

Câteva luni mai târziu, Shakira și Gerard Piqué au ajuns la un acord privind custodia copiilor. În urma înțelegerii, artista columbiană a părăsit Barcelona și s-a stabilit la Miami împreună cu cei doi fii.

Gerard Piqué, fost campion mondial cu naționala Spaniei în 2010, are în prezent câteva zile pe lună și anumite perioade de vacanță pe care le poate petrece cu Milan și Sasha.

Shakira, în vârstă de 49 de ani, își încheie la Madrid turneul mondial „Las mujeres ya no lloran” („Femeile nu mai plâng”), început în februarie 2025.

Artista susține o serie de 13 concerte în capitala Spaniei, ultimul fiind programat pe 12 octombrie.

Turneul poartă numele colecției de melodii inspirate de despărțirea sa de Gerard Piqué. Shakira este laureată a premiului Grammy.