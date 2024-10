Monden Shakira îi dă peste nas lui Pique, la doi ani de la despărțire: Voi mai face







Au trecut doi ani de când Gerard Pique și Shakira și-au anunțat despărțirea, asigurând că bunăstarea și intimitatea copiilor lor, Milan (11 ani) și Sasha (9 ani), este prioritate absolută.

Multe s-au spus de atunci despre această despărțire, care a devenit controversată odată cu relația pe care fotbalistul de atunci a început-o cu Clara Chía. Prin melodiile pe care artista le-a lansat (toate devenite virale), au fost dezvăluite mai multe detalii despre acest proces, despre care fostul jucător al FC Barcelona a vorbit acum ca niciodată.

Gerard Pique a vorbit despre despărțirea de Shakira

Gerard Pique a vorbit recent despre despărțirea de mama copiilor săi. „Întotdeauna am fost foarte calm. Cunosc lumea în care trăim, tuturor le place să își dea cu părerea și să aibă punctul lor de vedere”, a declarat Piqué, care se concentrează pe cariera sa în afaceri, în timp ce Shakira trăiește la Miami, unde s-a mutat împreună cu copiii săi în martie 2023 pentru a garanta anonimatul și liniștea copiilor.

Conștient de toate informațiile care au fost publicate despre viața sa privată după despărțirea lor, Piqué a indicat că le acceptă în mod natural și subliniază că nu totul a corespuns realității. „Adevărul, sau ceea ce se întâmplă, de multe ori nu este spus în felul în care a fost. Nu pot controla acest lucru [...] Înțeleg perfect că fiecare poate avea punctul său de vedere și că mulți oameni care nu mă cunosc cred că sunt într-un fel sau altul”, a declarat fostul campion mondial cu echipa națională a Spaniei.

Shakira îi dă peste nas lui Pique: Voi mai face

Shakira a reacționat rapid la declarațiile fostului său partener, conform revistei Hola, și a făcut un anunț surprinzător. După ce a lansat mai multe melodii în care l-a criticat pe fostul fotbalist, artista a dezvăluit că intenționează să continue pe acest drum, sugerând că va lansa și alte piese care abordează relația lor tumultuoasă.

„Voi mai face câteva albume! Dragostea m-a dezamăgit. Este inevitabil, dar, pentru moment, mi-am pierdut încrederea în ceilalți. Procesul de vindecare este lung. Voi mai face câteva albume.

Luni la rând după separare am păstrat tăcerea, am fost în doliu, dar nu am putut să încep cu adevărat să jelesc, până nu am început să scriu muzică. E felul meu de a mă vindeca. Și va continua să fie”, a declarat cântăreața columbiană.

Artista a decis să se mute în Statele Unite

Shakira și copiii săi au părăsit definitiv Barcelona și s-au stabilit la Miami, iar Gerard Pique are doar zece zile pe lună pentru a-și vedea copiii.

„Am realizat că prietenia durează mai mult decât dragostea. Nu știam asta până acum. Viața mi-a luat soțul de lângă mine, dar mi-a dat atât de mulți prieteni...N-am știut niciodată cât sunt de iubită și de prețuită de prietenii mei.

Au fost, de asemenea, și oameni care m-au trădat, care mi-au întors spatele, care m-au frânt pe interior și care nu au fost acolo când aveam cea mai mare nevoie de ei. Dar, pentru fiecare dintre ei, au fost alți 5 care au fost acolo pentru mine”, a mai afirmat Shakira.