La ce acord au ajuns Shakira și Gerard Pique după divorț. Condițiile impuse de cântăreață au fost clare

Celebra cântăreață și fotbalistul au stabilit ca cei doi copii, Sasha și Milan, să rămână cu mama lor și să plece împreună cu aceasta în Miami, SUA. Fotbalistul își poate vizita copiii zece zile pe lună, însă în această privință Shakira a ținut să impună o serie de condiții clare, cunoscute sub numele de „clauza Clara Chia”.

Shakira a fost clară în ceea ce privește întâlnirea dintre copiii ei și Pique

Se pare că negocierile dintre Pique și Shakira au avut loc chiar în casa lor din Barcelona, o vilă de aproximativ 380 de metri pătrați. În legătură cu aceasta, cei doi au decis să o scoată la vânzare pentru suma de zece milioane de dolari.

Decizia a fost luată după ce artista i-a interzis fostului ei soț să se mute împreună cu noua sa iubită, Clara Chia Marti, în căminul unde au locuit amândoi.

Shakira a mai avut câteva condiții în ceea ce-l privește pe Pique. Una dintre solicitări este cunoscută sub numele de „clauza Clara Chia” și face referire la faptul că noua iubită a lui Pique nu trebuie să aibă niciun fel de contact cu cei doi copii, Sasha și Milan.

La rândul ei, Clara Chia i-a cerut fotbalistului să nu locuiască sub același acoperiș cu Shakira pe perioada zilelor în care își va vizita copiii, potrivit wowbiz.ro.

Pique și Shakira au divorțat

Cei doi au anunțat în urmă cu câteva luni că divorțează. Imediat după, fotbalistul a fost văzut în compania unei alte femei, pe numele său Clara Marti. După divorț, Shakira a transmis un mesaj despre relația sa cu fostul ei soț, susținând că a dat tot ce a putut pentru familia ei.

„Am pus tot ce am avut în această relație, am dat totul pentru familia mea. Înainte să înceapă copiii mei școala, mi-am trăit întreaga existență ca artist, călătorind non-stop, mergând în diferite locuri din întreaga lume, făcând turnee, spectacole, promovare, construind școli în Columbia și înregistrând piese în diferite țări din întreaga lume.

Am știut că atunci când a început școala trebuia să mă stabilesc într-un loc, să îmi plantez rădăcinile în Barcelona și să fiu acolo pentru Milan, pentru Gerard și, mai târziu, și pentru Sasha. Mi-am pus cariera pe planul doi și am venit în Spania, pentru a-l susține, astfel încât să poată juca fotbal și să câștige titluri. Și a fost un sacrificiu din dragoste. Datorită acestui lucru, copiii mei au putut avea o mamă prezentă, iar eu am această legătură extraordinară cu ei, care este de nezdruncinat”.