Ucraina neagă că ar fi discutat cu Viktor Orban o încetare a focului de Crăciun

Ucraina a respins categoric declarațiile premierului ungar Viktor Orban, care a susținut că Volodimir Zelenski ar fi refuzat o propunere de încetare a focului de Crăciun și un schimb major de prizonieri cu Rusia.

„Partea ungară nu a discutat cu Ucraina”

Dmitro Lytvyne, consilier al președinției ucrainene, a subliniat că Ungaria nu a comunicat direct cu Kievul și nici nu a informat despre discuțiile sale cu Moscova. „Ca întotdeauna, partea maghiară nu a discutat nimic cu Ucraina. Ca întotdeauna, partea maghiară nu ne-a avertizat cu privire la contactele sale cu Moscova,” a declarat oficialul ucrainean, negând orice colaborare pe această temă, conform Kyiv Post.

Ungaria ar fi propus ca Ucraina să stabilească o încetare a focului de Crăciun și să facă schimb de prizonieri de război cu Rusia, dar Vladimir Zelenski a respins această inițiativă de pace, a anunțat premierul ungar Viktor Orban.

"La sfârșitul președinției UE a Ungariei, am depus eforturi reînnoite pentru a obține pacea. Am propus un armistițiu de Crăciun și un schimb de prizonieri pe scară largă. Este trist că astăzi președintele Zelenski a respins clar această propunere și nu a luat-o în considerare. Am făcut tot ce am putut!" - a scris Orbán pe rețeaua X.

Orban nu spune cum a fost trimisă propunerea lui Zelenski

Premierul ungar nu a precizat cum a fost trimisă propunerea de pace lui Zelenski și, în consecință, cum a fost primit răspunsul. Canalele diplomatice sunt utilizate în mod activ de cele două țări, ambasadele lor funcționând la Budapesta și Kiev.

Miercuri mai devreme, Orban a avut o conversație telefonică cu președintele rus Vladimir Putin. Unul dintre subiectele principale ale conversației lor a fost modalitățile de rezolvare a conflictului ucrainean.

„Viktor Orban și-a exprimat interesul pentru a sprijini căutarea comună a căilor politico-diplomatice pentru a rezolva criza”, a spus Kremlinul. Orban a confirmat „o conversație de o oră” cu liderul rus, avertizând că „acestea sunt cele mai periculoase săptămâni ale războiului”.

Luni, premierul a discutat acest subiect în timpul vizitei sale în Florida, la reședința președintelui ales al SUA, Donald Trump, și mai devreme la Vatican, la o întâlnire cu Papa Francisc.