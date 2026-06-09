Roman Abramovich, fostul patron al Chelsea FC și unul dintre cei mai influenți oligarhi ruși, a revenit în centrul atenției internaționale, asumându-și din nou rolul de canal de comunicare neoficial între Moscova și Kiev pentru a încerca identificarea unei soluții în conflictul din Ucraina.

Deși se află sub sancțiuni occidentale, miliardarul rus a efectuat recent o vizită discretă la Kiev, unde a purtat discuții private cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Această mișcare marchează o reapariție a lui Abramovich în rolul de mediator, după eforturile diplomatice eșuate din primele săptămâni ale invaziei din 2022. Vladimir Putin pare de acord cu prezența lui.

Într-un interviu acordat recent pentru Sky News, Volodimir Zelenski a confirmat întâlnirea cu Abramovich. Președintele ucrainean a precizat că a folosit această cale de comunicare pentru a transmite un mesaj direct către Vladimir Putin: Ucraina nu va renunța niciodată la regiunea Donbas, indiferent de presiunile Kremlinului.

„I-am spus lui Abramovich despre Donbas: mesajul cheie a fost că nu vom pleca și nu ne vom retrage de pe teritoriul nostru. Nu vă vom oferi victoria în acest mod și nu o veți obține”, a declarat Zelenski.

Președintele Vladimir Putin a abordat subiectul în cadrul Forumului Economic Internațional de la Sankt Petersburg, confirmând că un „reprezentant al cercurilor de afaceri” i-a cerut permisiunea de a merge la Kiev.

„I-am spus: te rog, du-te. Nu te pot autoriza să faci nimic. Acest lucru trebuie gestionat de oameni serioși, instruiți special”, a relatat Putin.

Liderul rus a punctat însă că, în opinia sa, nu există în prezent un motiv pentru o întâlnire directă cu Zelenski. Argumentând că orice negocieri trebuie să vizeze o perspectivă istorică pe termen lung, nu doar o simplă pauză tactică pentru forțele armate ucrainene.

Rolul lui Roman Abramovich în acest conflict a început încă din primăvara anului 2022, la scurt timp după declanșarea invaziei. Acesta a fost implicat activ în negocierile găzduite de Turcia și a facilitat contacte critice între cele două părți.

Deși Kremlinul a negat mereu că acesta ar fi un membru oficial al delegației ruse, oficiali turci și surse din interiorul administrației prezidențiale au subliniat „sinceritatea” eforturilor sale.

Dincolo de negocierile politice, amprenta sa a fost vizibilă și în acordul pentru cereale din Marea Neagră. Aici, Abramovich a acționat ca un canal de comunicare esențial pentru deblocarea exporturilor agricole ucrainene în 2022. Miliardarul a fost implicat în negocieri complexe pentru eliberarea prizonierilor de război, inclusiv a unor figuri de profil înalt și a cetățenilor străini.

Întâlnirile sale la nivel înalt, inclusiv cele cu prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, au vizat facilitarea schimburilor umanitare între Moscova și Kiev.

Experții Sky News notează că, deși rolul lui Abramovich a devenit mai puțin vizibil după ce Rusia a început să negocieze direct cu UA în ultimul an, el rămâne o piesă-cheie în „diplomația de culise”. Prezența sa confirmă faptul că ambele părți încă mai caută puncte de contact neoficiale în momentele în care canalele diplomatice oficiale sunt blocate sau ineficiente.

În timp ce perspectivele unui acord de pace pe termen lung rămân incerte, prezența lui Abramovich la masa discuțiilor neoficiale subliniază dorința discretă a unor actori influenți de a menține deschise liniile de comunicare într-un război care continuă să redefinească ordinea mondială.