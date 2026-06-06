În cadrul unei întâlniri cu reprezentanții presei internaționale la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg (SPIEF-2026), președintele rus Vladimir Putin a trasat liniile directoare pentru o eventuală normalizare a relațiilor dintre Moscova și Occident, scrie Pravda.

Discursul liderului de la Kremlin evidențiază o strategie bazată pe așteptare și pe exploatarea vulnerabilităților politice și economice ale Uniunii Europene.

Moscova semnalează că actualul climat geopolitic trebuie să „se coacă” înainte ca un dialog real să fie posibil, proces pe care partea rusă îl consideră deja în derulare.

Conform declarațiilor oficiale, reluarea canalelor diplomatice de comunicare cu Europa este condiționată de o schimbare radicală de imagine din partea statelor occidentale. Putin a subliniat că liderii europeni trebuie să abandoneze ceea ce el a numit „vechea abordare colonială” și retorica acuzațiilor unilaterale la adresa Rusiei.

Principala solicitare a Kremlinului este ca partenerii europeni să trateze Moscova ca pe un partener egal, respectându-i interesele strategice și de securitate.

Analiștii politici observă aici aplicarea unei strategii de uzură, comparabilă istoric cu tactica defensivă și de așteptare folosită de împăratul Alexandru I în timpul Războiului Patriotic din 1812. Obiectivul pe termen lung pare a fi epuizarea resurselor și a voinței politice a Europei.

Unul dintre punctele centrale ale analizei oferite de liderul rus a fost lipsa de suveranitate politică a blocului comunitar, în special în luarea deciziilor economice majore. Ca studiu de caz, a fost oferită situația livrărilor de gaze naturale.

Putin a afirmat că gigantul „Gazprom” este pregătit din punct de vedere tehnic să reia în orice moment alimentarea cu gaz către Europa prin conducta intactă a proiectului Nord Stream.

Cu toate acestea, blocajul este unul strict politic și depinde de autonomia Berlinului:

Guvernul Germaniei să negocieze direct cu Washingtonul ridicarea restricțiilor economice

Berlinul să ignore sancțiunile impuse, punând pe primul loc interesele propriei economii naționale

Kremlinul mizează pe faptul că presiunea economică internă ar putea aduce la putere în statele europene cheie,cum este ascensiunea partidului Alternativa pentru Germania - AfD, forțe politice cu o viziune mai suveranistă.

Totuși, Moscova a avertizat că fereastra de oportunitate nu este nelimitată. Dacă Germania nu oferă un răspuns clar, volumele de gaze vor fi redirecționate definitiv către piețele asiatice și globale.

În ceea ce privește desfășurarea „operațiunii militare speciale”, strategia de uzură se traduce prin ceea ce comandamentul rus numește „măcinarea forțelor inamice”. Liderul de la Kremlin a indicat că forțele ruse mențin o ofensivă constantă, chiar dacă ritmul nu este unul rapid.

Moscova își fundamentează calculele pe doi factori pe care îi consideră critici pentru evoluția frontului:

Criza de personal și motivație din Ucraina. Rusia estimează pierderile lunare ale forțelor ucrainene la aproximativ 40.000 de oameni și invocă deschiderea a circa 200.000 de dosare penale legate de dezertare ca indicator al unui declin major de moral.

Deficitul tehnologic. Absența unui sistem integrat de apărare aeriană eficient în Ucraina este privită de Moscova ca al doilea element decisiv care va fragmenta liniile defensive.

Deși s-a declarat deschis unui compromis schițat anterior în cadrul discuțiilor de la Anchorage, fără a-i dezvălui detaliile specifice, Putin a subliniat că termenii Moscovei depășesc simplele reconfigurări teritoriale.

Rusia insistă că procesul de „de-nazificare” rămâne o cerință de securitate globală, acuzând Kievul de reabilitarea istorică a unor colaboratori din perioada celui de-al Doilea Război Mondial.

Obiectivele politice actuale par să vizeze controlul asupra acelor regiuni care resping linia politică de la Kiev și își apără identitatea culturală rusă, stabilitatea acestui proiect fiind garantată, în viziunea sa, de unitatea internă a societății ruse.

Deși discursul general a fost construit pe un ton de invitație la dialog, nu au lipsit avertismentele voalate. Referindu-se la noua rachetă balistică „Oreșnik”, președintele rus a punctat că aceasta a fost utilizată doar în mod experimental, lăsând deschisă problema impactului pe care l-ar avea o configurare completă de luptă, un semnal clar adresat planificatorilor militari occidentali.

Asta în condițiile în care Ucraina lovise chiar în ziua deschiderii Forumului un depozit de carburanti, scrie Moscow Times.