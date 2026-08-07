Trei zodii sunt răsfățatele zilei de vineri. Astrele au făcut lista scurtă

Ziua de vineri, 7 august, este descrisă de mai mulți astrologi internaționali drept una favorabilă schimbărilor neașteptate, iar trei zodii se numără printre cele care ar putea avea parte de surprize plăcute., potrivit Hinduism Time.

Previziunile publicate de mai multe platforme specializate indică oportunități în plan profesional, financiar sau personal pentru un număr restrâns de nativi.

Pentru ziua de vineri, 7 august, patru publicații și platforme de astrologie evidențiază tendințe similare pentru anumite semne zodiacale.

Potrivit publicației canadiene The Kit, nativii din zodia Taur pot primi un ajutor sau un avantaj dintr-o sursă neașteptată. Acesta poate fi legat de locul de muncă, de o ofertă profesională sau chiar de un câștig financiar ori un cadou surpriză. Publicația recomandă atenție la oportunitățile care apar spontan pe parcursul zilei.

Și alte previziuni pentru această perioadă indică faptul că Taurul traversează un interval favorabil stabilității și progresului, în special în plan material.

Horoscopul publicat de Hindustan Times pentru 7 august vorbește despre posibilitatea unor vești bune care merită să fie sărbătorite alături de cei apropiați. Pentru unele zodii, inclusiv Balanța, accentul cade pe recunoștință, relații și consolidarea legăturilor personale.

În același timp, analiza lunară realizată de revista People arată că luna august este una importantă pentru relațiile și colaborările Balanțelor, influențele astrologice favorizând dialogul și noile începuturi.

Publicația YourTango include Scorpionul printre zodiile considerate cele mai avantajate pe parcursul lunii august 2026. Potrivit astrologilor citați, această perioadă poate aduce oportunități importante, progres personal și momente favorabile pentru proiecte începute recent.

Previziunile pentru ziua de 7 august se înscriu în aceeași tendință, sugerând că energia perioadei poate favoriza decizii inspirate și apariția unor șanse neașteptate.

Și The Economic Times notează că ziua de vineri poate aduce unor nativi câștiguri financiare, evoluții în carieră și surprize plăcute, în funcție de particularitățile fiecărei zodii. Astrologii recomandă prudență în luarea deciziilor importante, dar și disponibilitatea de a valorifica oportunitățile care apar pe neașteptate.

În ansamblu, previziunile publicate de mai multe surse internaționale converg asupra ideii că Taurul, Balanța și Scorpionul se numără printre zodiile care pot avea parte de momente favorabile în cursul zilei de vineri, 7 august. Ca în cazul tuturor horoscoapelor, interpretările reprezintă opinii astrologice și nu pot fi considerate predicții certe