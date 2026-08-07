Monden

Trei zodii sunt răsfățatele zilei de vineri. Astrele au făcut lista scurtă

Comentează știrea
Trei zodii sunt răsfățatele zilei de vineri. Astrele au făcut lista scurtăHoroscop / sursa foto: arhiva EVZ
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Ziua de vineri, 7 august, este descrisă de mai mulți astrologi internaționali drept una favorabilă schimbărilor neașteptate, iar trei zodii se numără printre cele care ar putea avea parte de surprize plăcute., potrivit Hinduism Time.

Previziunile publicate de mai multe platforme specializate indică oportunități în plan profesional, financiar sau personal pentru un număr restrâns de nativi.

Pentru ziua de vineri, 7 august, patru publicații și platforme de astrologie evidențiază tendințe similare pentru anumite semne zodiacale.

Taur: oportunități și câștiguri neașteptate

Potrivit publicației canadiene The Kit, nativii din zodia Taur pot primi un ajutor sau un avantaj dintr-o sursă neașteptată. Acesta poate fi legat de locul de muncă, de o ofertă profesională sau chiar de un câștig financiar ori un cadou surpriză. Publicația recomandă atenție la oportunitățile care apar spontan pe parcursul zilei.

Și alte previziuni pentru această perioadă indică faptul că Taurul traversează un interval favorabil stabilității și progresului, în special în plan material.

Balanță: vești bune și armonie în relații

Horoscopul publicat de Hindustan Times pentru 7 august vorbește despre posibilitatea unor vești bune care merită să fie sărbătorite alături de cei apropiați. Pentru unele zodii, inclusiv Balanța, accentul cade pe recunoștință, relații și consolidarea legăturilor personale.

Balanța

Zodia Balanța. Sursa foto: Pixabay

În același timp, analiza lunară realizată de revista People arată că luna august este una importantă pentru relațiile și colaborările Balanțelor, influențele astrologice favorizând dialogul și noile începuturi.

Scorpion: o perioadă favorabilă pentru noi oportunități

Publicația YourTango include Scorpionul printre zodiile considerate cele mai avantajate pe parcursul lunii august 2026. Potrivit astrologilor citați, această perioadă poate aduce oportunități importante, progres personal și momente favorabile pentru proiecte începute recent.

Previziunile pentru ziua de 7 august se înscriu în aceeași tendință, sugerând că energia perioadei poate favoriza decizii inspirate și apariția unor șanse neașteptate.

Astrologii recomandă deschidere către schimbare

Și The Economic Times notează că ziua de vineri poate aduce unor nativi câștiguri financiare, evoluții în carieră și surprize plăcute, în funcție de particularitățile fiecărei zodii. Astrologii recomandă prudență în luarea deciziilor importante, dar și disponibilitatea de a valorifica oportunitățile care apar pe neașteptate.

În ansamblu, previziunile publicate de mai multe surse internaționale converg asupra ideii că Taurul, Balanța și Scorpionul se numără printre zodiile care pot avea parte de momente favorabile în cursul zilei de vineri, 7 august. Ca în cazul tuturor horoscoapelor, interpretările reprezintă opinii astrologice și nu pot fi considerate predicții certe

Stiri calde

16:14 - Vești bune despre Autostrada A8. Cum avansează lucrările pe primul șantier din zona montană

16:06 - Dragoste în vreme de război. Povestea din spatele Mausoleului de la Mărășești

15:54 - Adrian Câciu îl contrazice pe Bolojan în cazul brațului Bala: Ți-e frică să spui adevărul

15:45 - Fiul primăriței din Berchișești, pus sub acuzare într-un dosar de o cruzime extremă. 662 de câini ar fi fost eutanasi...

15:37 - UTA caută prima victorie din acest sezon, contra Rapidului. Formațiile probabile și detaliile confruntării

15:26 - Harta tarifelor la apă în România. Județele în care serviciile costă cel mai mult

HAI România!

Serghei Mizil. Sistemul a vrut să-l distrugă dar a spus tot

Serghei Mizil. Sistemul a vrut să-l distrugă dar a spus tot

Importul muncitorilor din Sri Lanka, explicat de un antreprenor român. Sunt destul de volatili

Importul muncitorilor din Sri Lanka, explicat de un antreprenor român. Sunt destul de volatili

Evoluția lui pește prăjit: de la Topor la profesorul de ”finanțe comportamentale”

Evoluția lui pește prăjit: de la Topor la profesorul de ”finanțe comportamentale”

Proiecte speciale