Azi vine propunerea-surpriză! Nicușor Dan forțează consultările într-o criză de 135 de zile

Nicușor Dan anunță azi numele noului premier. Sau cel puțin așa susțin surse politice. Un anunț așteptat de toată lumea, amânat de nenumărate ori.

România bifează astăzi a 135-a zi de paralizie guvernamentală, cea mai lungă criză politică din istoria postdecembristă a țării, declanșată după căderea Guvernului Bolojan.

Presat de blocajul instituțional și de absența oricărei majorități conturate, președintele Nicușor Dan a convocat joi consultări cu toate partidele parlamentare, inclusiv cu neafiliații.

Pe tabla de șah de la Cotroceni se conturează trei strategii diametral opuse, iar negocierile din culise se anunță a fi extrem de dure. Din informațiile pe care le am, Nicușor Dan are un nume-surpriză pregătit pentru propunerea de premier. Nu este Sorin Grindeanu sau Siegfried Mureșan, așa cum s-a vehiculat în ultimele zile.

Potrivit surselor mele, negocierile vor fi scurte. Președintele României va întreba partidele un singur lucru: care este numele de premier pe care îl vor vota. Atât. După care va anunța propunerea sa, înainte de plecarea la New York, la sesiunea anuală a ONU.

Primii care vor intra la negocieri sunt liderii Partidului Social Democrat. PSD nu vine cu mâna goală, ci pune pe masă o strategie clară, menită să le asigure controlul executivului. Principala variantă cu care social-democrații merg la Cotroceni este un guvern politic condus de Sorin Grindeanu, o propunere gândită să stabilizeze scena politică și să coaguleze o majoritate în jurul PSD.

În culise, negociatorii partidului sunt extrem de activi. Deputatul PSD Marian Neacșu a confirmat pentru ProTV că discuțiile au fost neîntrerupte, iar contactele cu AUR nu sunt excluse.

Fostul ministru al Agriculturii, Florin Barbu, a fost deja surprins în discuții cu deputatul AUR Mohammad Murad, un susținător declarat al apropierii dintre cele două formațiuni.

Cu toate acestea, AUR joacă dur. Senatorul Petrișor Peiu a trasat o linie clară: partidul lui George Simion cere funcția de premier și impunerea unei părți consistente din propriul program de guvernare pentru a oferi voturile necesare învestirii.

De cealaltă parte a eșichierului politic, blocajul este total. PNL și USR refuză categoric să susțină orice formulă de guvernare construită în jurul social-democraților.

Deputatul liberal Ionel Bogdan acuză PSD de rigiditate și de o încercare forțată de a acapara guvernarea, subliniind că un executiv „roșu” reprezintă o linie roșie peste care dreapta nu va trece. Această inflexibilitate cronicizează lipsa de majoritate necesară președintelui Nicușor Dan pentru a putea face o nominalizare sustenabilă.

În fața acestui impas major între PSD, care îl susține pe Sorin Grindeanu și alianța tacită de respingere formată din PNL și USR, UDMR aruncă pe masă o soluție-surpriză.

Kelemen Hunor se prezintă la Cotroceni cu varianta unui Executiv tehnocrat de tip nou: un guvern format din funcționari de carieră. Liderul UDMR propune numirea unor directori și secretari generali adjuncți cu zeci de ani de experiență administrativă, profesioniști care au colaborat de-a lungul timpului atât cu cabinetele PSD, cât și cu cele PNL. Argumentul principal este că o astfel de formulă ar oferi autoritatea și experiența necesare pentru deblocarea crizelor, scurtcircuitând orgoliile politice care țin țara în loc de aproape cinci luni.

Rămâne de văzut dacă președintele Nicușor Dan va ceda în fața matematicii implacabile a partidelor. Așa cum spuneam, din informațiile mele va forța o nominalizare surpriză.