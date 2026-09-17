Partidul S.O.S. România nu participă joi, 17 septembrie, la consultările convocate de președintele Nicușor Dan pentru desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru, formațiunea invocând faptul că lidera partidului, Diana Iovanovici-Șoșoacă, se află la Strasbourg și că, potrivit statutului, delegațiile oficiale trebuie conduse de președintele partidului.

S.O.S. România era programat să ajungă la Palatul Cotroceni la ora 12:00, în cadrul unei serii de întâlniri cu partidele și grupurile parlamentare. Formațiunea a transmis Administrației Prezidențiale că nu poate participa la discuțiile de joi și a propus ca întâlnirea să fie reprogramată pentru săptămâna viitoare, când Diana Șoșoacă ar urma să fie în țară.

Potrivit comunicatului transmis joi, partidul susține că regulile sale interne nu permit ca o altă persoană să conducă delegația oficială la consultările cu președintele României.

„Având în vedere că, în conformitate cu prevederile statutare, numai Președintele Partidului poate conduce delegațiile oficiale”, a transmis S.O.S. România, explicând astfel absența de la întâlnirea programată la Cotroceni.

Formațiunea a precizat că invitația pentru consultări a fost transmisă cu o zi înainte, iar Diana Iovanovici-Șoșoacă se afla deja la Strasbourg, unde participă la activitatea Parlamentului European.

„Dată fiind invitația de la o zi la alta și faptul că dna Președinte av. Europarlamentar Diana Iovanovici-Șoșoacă este la Strasbourg, raportat la dispozițiile statutare, suntem în imposibilitate de participare, dar putem să participăm săptămâna următoare, când dna Președinte este în țară”, se arată în comunicatul partidului, citat de presa română.

Statutul S.O.S. România prevede atribuții speciale pentru președintele formațiunii în relația cu instituțiile statului și cu celelalte partide.

Potrivit informațiilor prezentate în comunicatul partidului, conducerea formațiunii consideră că aceste prevederi se aplică și delegației care urma să participe la consultările de la Palatul Cotroceni.

În spațiul public au fost însă menționate și prevederi statutare referitoare la preluarea anumitor atribuții ale președintelui de către prim-vicepreședinte sau, în situații excepționale, de către un vicepreședinte, în baza unei hotărâri a conducerii partidului. Comunicatul transmis joi nu oferă detalii despre o eventuală folosire a acestei proceduri.

Nicușor Dan a convocat pentru joi, 17 septembrie, partidele și formațiunile reprezentate în Parlament pentru consultări în vederea desemnării unui candidat la funcția de prim-ministru.

Programul a început la ora 9:00, cu delegația PSD, și continuă cu AUR, PNL, USR și UDMR. S.O.S. România avea stabilită întâlnirea de la ora 12:00, urmată de discuțiile cu POT, Uniți pentru România, PACE – Întâi România și parlamentarii neafiliați.

Consultările au loc într-un context politic în care formarea unui nou Guvern nu a fost încă finalizată. Potrivit cronologiei publicate de AGERPRES, președintele Nicușor Dan a mai făcut două desemnări pentru funcția de premier: Eugen Tomac, care și-a depus mandatul înaintea votului din Parlament, și Adrian Veștea, al cărui guvern a fost respins de Legislativ la 22 iunie.

Guvernul propus de Adrian Veștea a primit 189 de voturi pentru și 23 împotrivă, din 212 voturi exprimate, insuficiente pentru învestire.

Consultările de joi reprezintă etapa prin care președintele discută cu formațiunile parlamentare înaintea unei noi desemnări pentru funcția de prim-ministru.

Conform articolului 103 din Constituție, președintele României desemnează un candidat la funcția de premier după consultarea partidului care deține majoritatea absolută în Parlament sau, în lipsa unei asemenea majorități, a partidelor reprezentate în Legislativ.

S.O.S. România nu a participat la întâlnirea stabilită pentru joi și a transmis că este disponibil să participe la o discuție cu președintele în săptămâna următoare, când Diana Iovanovici-Șoșoacă ar urma să revină în țară.