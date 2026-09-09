Diana Șoșoacă, reprezentanta SOS România, le propune reprezentanților AUR să înceapă consultările politice pentru coordonarea acțiunilor din Parlament și pentru identificarea unor obiective comune. Printre variantele avansate de formațiune se numără suspendarea președintelui Nicușor Dan, organizarea de alegeri parlamentare anticipate și formarea unei eventuale majorități pentru o guvernare naționalist-suveranistă.

Propunerea a fost transmisă printr-o scrisoare deschisă adresată conducerii AUR și semnată de Diana Iovanovici-Șoșoacă.

„Partidul S.O.S. România adresează Partidului Alianța pentru Unirea Românilor invitația de a iniția, în cel mai scurt timp, consultări politice directe în vederea coordonării acțiunilor parlamentare și politice care urmează a fi întreprinse în perioada următoare”, se arată în document.

S.O.S. România consideră că AUR și formațiunea sa au poziții apropiate în privința situației politice și instituționale și propune ca discuțiile să pornească de la trei variante.

„Ori suspendarea Președintelui României, ori crearea premiselor pentru organizarea alegerilor parlamentare anticipate sau crearea unei guvernări naționalist-suveraniste capabile să aducă o reformare radicală a politicilor fiscale, economice și sociale”, este propunerea transmisă de partid.

Formațiunea vrea, de asemenea, coordonarea inițiativelor legislative și stabilirea unui program alternativ de guvernare.

Pe lângă colaborarea politică, S.O.S. România a transmis AUR și un set de propuneri fiscale și economice pe care le-ar dori incluse într-un eventual program comun.

Una dintre principalele măsuri vizează reducerea cu 50% a impozitelor și taxelor aplicate forței de muncă. Formațiunea susține că o astfel de măsură ar lăsa mai mulți bani la dispoziția angajaților și ar putea stimula consumul.

„Este, în esență, o redistribuire a acestor resurse către cetățeni, care se confruntă cu dificultăți financiare și a căror putere de cumpărare trebuie refăcută”, susține S.O.S. România.

Partidul propune și eliminarea CASS pentru pensionari, persoanele aflate în concediu de maternitate și cele aflate în concediu pentru creșterea copilului până la vârsta de doi ani.

O altă modificare ar viza angajații cu normă întreagă. S.O.S. România propune ca aceștia să nu mai plătească CASS pentru anumite venituri suplimentare, precum cele din dividende, chirii, activități independente, profesii liberale sau activități agricole.

În cazul companiilor cu o cifră de afaceri de până la echivalentul a cinci milioane de euro, formațiunea propune un impozit de 1% pe cifra de afaceri.

Pentru firmele care depășesc acest prag este propus un impozit pe profit de 10%, dar nu mai mic de 1% din cifra de afaceri.

S.O.S. România mai propune extinderea taxării inverse a TVA la toate tranzacțiile dintre firmele înregistrate în scopuri de TVA.

„Firmele înregistrate în scopuri de TVA nu vor mai fi nevoite să achite între ele efectiv TVA-ul aferent tranzacțiilor, ci îl vor evidenția conform mecanismului taxării inverse. Companiile vor beneficia astfel de un surplus de lichidități care va putea fi utilizat pentru finanțarea activității și a investițiilor”, afirmă partidul.

O altă propunere este reducerea cotei standard de TVA la 16%. Pentru anumite categorii de produse și servicii sunt propuse cote de 8% și 4%.

Programul economic propus de S.O.S. România prevede și înființarea a cel puțin două Fonduri Suverane de Dezvoltare și Investiții, organizate ca societăți cu capital integral de stat.

Formațiunea susține că acestea ar putea contribui la finanțarea proiectelor strategice și la dezvoltarea unor domenii considerate importante pentru economia națională.

Fondurile ar avea ca obiectiv „finanțarea marilor proiecte strategice, pentru reindustrializare și pentru dezvoltarea sectoarelor în care România are sau poate dobândi avantaje competitive”.

Partidul propune și o schemă de ajutor de stat pentru companiile cu capital privat românesc, prin acordarea unor finanțări nerambursabile raportate la valoarea capitalului românesc din respectivele societăți.

Scrisoarea adresată AUR conține și mai multe propuneri privind sistemul electoral.

S.O.S. România vrea modificarea procedurii prin care sunt soluționate contestațiile referitoare la acceptarea sau respingerea candidaturilor și a semnelor electorale la alegerile prezidențiale. Formațiunea propune ca aceste contestații să ajungă la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Partidul mai solicită revenirea la alegerea primarilor și a președinților de consilii județene în două tururi de scrutin și limitarea la cel mult două mandate pentru aceeași funcție de conducere în instituțiile publice.

Unul dintre cele mai importante puncte ale propunerii îl reprezintă suspendarea președintelui Nicușor Dan.

S.O.S. România vrea ca AUR să discute o poziție comună privind demersurile constituționale pentru suspendarea șefului statului, dar și posibilitatea organizării alegerilor anticipate.

Printre obiectivele propuse pentru eventualele consultări se află „coordonarea acțiunilor parlamentare”, „stabilirea unei poziții comune privind demersurile constituționale pentru suspendarea Președintelui României”, analizarea condițiilor pentru alegeri anticipate și stabilirea unui program alternativ de guvernare.

S.O.S. România propune inclusiv „analizarea posibilității constituirii unei majorități parlamentare capabile să susțină o guvernare naționalist-suveranistă, în situația în care evoluțiile politice vor crea premisele constituționale și parlamentare necesare”.

Suspendarea președintelui poate fi inițiată de cel puțin o treime dintre deputați și senatori și este supusă votului Parlamentului după consultarea Curții Constituționale.

Pentru aprobarea suspendării este necesară majoritatea parlamentarilor. Dacă propunerea este aprobată, în cel mult 30 de zile trebuie organizat un referendum pentru demiterea președintelui.

În ceea ce privește alegerile anticipate, dizolvarea Parlamentului este condiționată de procedura prevăzută de Constituție. Printre condiții se află respingerea a cel puțin două solicitări de învestitură și trecerea unui termen de 60 de zile de la prima solicitare de formare a Guvernului.

Propunerea S.O.S. România vine pe fondul unei perioade de instabilitate politică și al dificultăților privind formarea unui nou guvern.

AUR a transmis anterior că nu va susține un executiv din care formațiunea nu face parte. George Simion declara pe 2 septembrie că este nevoie de „o majoritate parlamentară stabilă și de un Guvern pe următorii patru ani”.

În acest context, S.O.S. România încearcă să deschidă un dialog cu AUR și să identifice punctele în care cele două formațiuni ar putea colabora.

„Electoratul care a acordat încredere formațiunilor naționalist-suveraniste așteaptă din partea acestora nu numai opoziție parlamentară, ci și capacitatea de a construi o alternativă reală de guvernare pentru România”, afirmă partidul.

În finalul scrisorii, S.O.S. România își exprimă disponibilitatea pentru negocieri și pentru discutarea propriilor propuneri.

„Partidul S.O.S. România este pregătit să participe la acest dialog și să pună pe masa discuțiilor propriile soluții fiscale, economice, sociale și instituționale, în vederea identificării punctelor asupra cărora cele două formațiuni pot acționa împreună în interesul României”, se arată în document.