Directorul CIA, John Ratcliffe, ar fi transmis Moscovei un avertisment privind costurile tot mai mari ale războiului din Ucraina și riscurile economice cu care se confruntă Rusia. Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, vizita sa neanunțată la Moscova, din 25 august, ar fi avut ca scop transmiterea unui mesaj către Kremlin, în contextul în care economia rusă este supusă unei presiuni tot mai mari, potrivit The Washington Post.

Directorul CIA, John Ratcliffe, a efectuat o vizită neanunțată la Moscova, în august, unde s-a întâlnit cu oficiali ai serviciilor de informații ruse. Deplasarea a fost una neobișnuită, fiind prima vizită cunoscută a unui șef al CIA în Rusia din 2021.

Ratcliffe le-ar fi transmis oficialilor ruși că prelungirea războiului din Ucraina nu este în interesul Moscovei și că poziția Rusiei s-ar putea deteriora în lunile următoare. Scopul ar fi fost încurajarea reluării negocierilor și evitarea unei escaladări a conflictului.

Kremlinul a confirmat că directorul CIA a avut discuții cu reprezentanți ai serviciilor de informații ruse, însă a precizat că Vladimir Putin nu s-a întâlnit direct cu oficialul american. Potrivit autorităților ruse, liderul de la Kremlin a fost informat ulterior despre rezultatele întrevederilor.

Unul dintre principalele puncte de vulnerabilitate ale Moscovei ar fi situația economică, afectată de cheltuielile militare ridicate și de efectele sancțiunilor occidentale. Potrivit unor relatări din presa internațională, Washingtonul consideră că Rusia întâmpină dificultăți tot mai mari în susținerea efortului de război.

The Washington Post a relatat că deficitul bugetar al Rusiei a ajuns la 2,8% din PIB până la sfârșitul lunii iulie 2026, depășind estimarea inițială a autorităților ruse pentru întregul an. Totodată, au crescut îngrijorările legate de creditele neperformante și de retragerile de bani din sistemul bancar.

Comparația cu prăbușirea Uniunii Sovietice reflectă avertismentul atribuit oficialilor americani privind riscurile economice ale prelungirii conflictului. Totuși, o eventuală criză economică majoră în Rusia nu înseamnă automat repetarea condițiilor care au dus la destrămarea Uniunii Sovietice.

Un alt mesaj atribuit administrației americane vizează continuarea sprijinului pentru Ucraina, în pofida dificultăților diplomatice și a negocierilor fără rezultate concrete. Potrivit relatărilor despre vizita lui Ratcliffe, Washingtonul ar fi avertizat Moscova că o escaladare a războiului ar putea determina Statele Unite să intensifice sprijinul acordat Kievului.

În paralel, administrația americană a încercat să mențină deschise canalele de comunicare cu Rusia, în condițiile în care conflictul continuă, iar perspectivele unui acord de pace rămân incerte.

Vizita directorului CIA nu a fost urmată de un anunț privind reluarea negocierilor sau modificarea obiectivelor militare ale Moscovei. La începutul lunii septembrie, The Washington Post relata că Rusia și-a intensificat atacurile asupra Ucrainei, în timp ce oficialii americani continuau să caute modalități de relansare a discuțiilor.

Deși deplasarea lui John Ratcliffe a fost considerată un demers diplomatic neobișnuit, scopul exact al tuturor discuțiilor purtate la Moscova nu a fost făcut public de autoritățile americane sau ruse. Astfel, avertismentele privind economia și evoluția războiului rămân, în parte, informații atribuite unor surse familiarizate cu întrevederile.