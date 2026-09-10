Directorul CIA, John Ratcliffe, se pregătește să își asume un rol mai important în negocierile SUA cu Rusia și Ucraina, au declarat oficiali americani omologilor lor europeni, în încercarea de a relansa eforturile diplomatice muribunde de a pune capăt războiului care durează de patru ani și jumătate, potrivit Financial Times.

Această mișcare ar veni în contextul în care Casa Albă ia în considerare reducerea implicării trimișilor speciali americani Steve Witkoff și Jared Kushner, care au condus discuțiile cu Moscova și Kievul, potrivit a cinci persoane familiarizate cu planurile.

Oficiali apropiați de John Ratcliffe le-au spus omologilor europeni că acesta va juca un rol mai important în diplomația de transfer dintre Rusia și Ucraina - care este în prezent în competența lui Witkoff și Kushner - menținând în același timp contactul cu ofițerii de informații din ambele țări.

Liz Lyons, directoarea de afaceri publice a CIA, a declarat: „Aceste informații sunt false.” Persoane apropiate situației au declarat că Trump nu a luat o decizie finală.

FT mai susține că administrația SUA ar fi luat în considerare reorganizarea echipei sale de negociere după ce eforturile conduse de SUA de a negocia un acord de pace au eșuat la sfârșitul lunii februarie.

Casa Albă a declarat într-un comunicat: „Întreaga poveste este o știre complet falsă... Niciuna dintre aceste presupuse conversații nu are loc. Trimisul special Witkoff și Jared Kushner continuă să lucreze incredibil de mult pentru un acord de pace, iar președintele are încredere deplină în ei pentru a conduce negocierile în numele Statelor Unite.”

Witkoff, un apropiat al lui Trump, își va păstra probabil rolul actual de trimis special al SUA pentru misiuni de pace, care includ negocieri în Orientul Mijlociu, potrivit unor persoane familiarizate cu situația. Miliardar ar putea rămâne implicat și în Ucraina, în paralel cu Ratcliffe, ar mai fi spus sursele FT.

Casa Albă ar fi luat în considerare numirea unui nou ambasador american la Moscova în această primăvară, în speranța de a deschide un alt canal cu Rusia, mai susține FT.

Reamintim că John Ratcliffe a efectuat o vizită surpriză la Moscova la sfârșitul lunii august și a discutat despre războaiele din Ucraina și Iran, precum și despre amenințările „hibride” ale Rusiei la adresa Europei, cu înalți oficiali ai serviciilor de informații. Iar Trump a numit vizita lui Ratcliffe la Moscova, numind-o „un fel de semi-rutină”.

Putin plănuise inițial să se întâlnească cu Ratcliffe, mai susține FT, dar ar fi renunțat după ce Ratcliffe a prezentat o evaluare pesimistă a efortului de război al Moscovei unor înalți oficiali ai serviciilor secrete rusești. Site-ul de știri independent rus Agentstvo a relatat pentru prima dată că Putin a anulat o întâlnire planificată cu Ratcliffe.

Iar Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al lui Putin, a declarat că nu a fost planificată nicio întâlnire între Putin și Ratcliffe. În plus, Trump și Putin nu au discutat despre o posibilă schimbare în echipa de negocieri a SUA când au vorbit telefonic marți, a adăugat Peskov.