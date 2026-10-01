Alina Pușcaș a povestit despre clipele de groază prin care a trecut alături de familia sa, după ce mai mulți membri ai acesteia s-au simțit rău în urma unei petreceri pentru copii. Cunoscuta prezentatoare TV bănuiește că ea, soțul și fiul său ar fi fost victimele unei intoxicații alimentare, după ce au mâncat anumite preparate la o aniversare organizată la o fermă.

Situația a devenit extrem de gravă când fiul său, Alex, și-ar fi pierdut cunoștința, iar soțul vedetei ar fi ajuns într-o stare de semiinconștiență. Alina Pușcaș a fost nevoită să găsească rapid o soluție pentru a-și duce copilul la spital, în timp ce soțul său avea, la rândul lui, nevoie de îngrijiri medicale.

Incidentul ar fi avut loc la o petrecere aniversară organizată la o fermă, unde Alina Pușcaș a participat alături de familie. După ce au consumat alimentele servite la eveniment, prezentatoarea TV, soțul și fiul său ar fi început să se simtă rău.

Potrivit relatării vedetei, starea copilului s-a agravat rapid, iar Alex și-ar fi pierdut cunoștința. Nici soțul acesteia nu se simțea mai bine, ajungând într-o stare în care nu o mai putea ajuta să gestioneze situația.

Alina Pușcaș suspectează că problemele de sănătate ar fi fost provocate de alimente contaminate, însă cauza exactă a incidentului nu este confirmată.

În încercarea de a-i oferi copilului îngrijirile medicale necesare, prezentatoarea TV a decis să plece spre București, după ce unitatea medicală la care ajunseseră inițial nu ar fi putut să îl preia pe băiețel.

„Am plecat din Ploiești. Încerc să ajung la București cât de repede”

În timp ce Alina Pușcaș se afla la volan, femeia care îl însoțea pe Alex pe bancheta din spate a observat că băiețelul și-ar fi pierdut cunoștința. Situația a devenit și mai îngrijorătoare, iar prezentatoarea a solicitat ajutor medical de urgență.

În tot acest timp, soțul vedetei a rămas pentru a primi îngrijiri medicale, starea sa fiind, de asemenea, gravă.

Alina Pușcaș a descris experiența drept una extrem de traumatizantă, în special din cauza stării în care se aflau atât fiul, cât și soțul său. Prezentatoarea a trebuit să gestioneze singură o situație de urgență, în timp ce încerca să ajungă cât mai repede la o unitate medicală care să îi poată acorda copilului ajutorul necesar.