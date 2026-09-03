Alina Puşcaş şi-a exprimat regretul după plecarea lui Pepe de la emisiunea „Te cunosc de undeva!” şi după decizia acestuia de a se alătura echipei Kanal D. Prezentatoarea și-ar fi dorit ca proiectul să continue alături de colegul său, cu care a lucrat mai mulţi ani, arată Pagina de Media.

Cei doi au prezentat împreună emisiunea „Te cunosc de undeva!”, iar vestea plecării artistului a luat-o prin surprindere pe prezentatoare.

Alina Puşcaş a transmis mesajul prin intermediul contului său de TikTok, unde a vorbit despre relaţia profesională cu Pepe şi despre regretul că proiectul nu va continua în aceeaşi formulă.

Prezentatoarea a recunoscut că vestea plecării colegului său a ajuns la ea abia recent.

„Azi am aflat că dragul meu Pepe ne-a părăsit pe mine şi Te cunosc de undeva.”, este începutul mesajului transmis de Alina Puşcaş.

Vedeta a explicat că ar fi preferat ca echipa să continue în aceeaşi formulă şi a transmis că alegerea făcută de Pepe reprezintă, cel mai probabil, un pas important pentru acesta.

Mesajul prezentatoarei a fost unul apreciativ la adresa colegului său, pe care l-a descris drept un profesionist generos şi talentat.

„Sunt puţin supărată pe el. Mi-aş fi dorit să continuăm împreună. Să ducem până la capăt proiectul Te cunosc de undeva. Sunt convinsă că pentru el alegerea făcută a fost una pozitivă. A fost un coleg extrem de generos, extrem de plăcut, simpatic şi talentat.

Chiar îi foresc tot binele din lume. Sper să se descurce în continuare în noua calitate. O să postez o parte din multele fotografii pe care le am cu el.

Pepe, eşti în sufletul meu oricunde ai fi. Chiar îmi doresc la un moment dat să lucăm iar împreună.

Te pup şi îţi mulţumesc pentru tot ceea ce ai făcut pentru mine în toţi anii ăştia. ”, a spus Alina Puşcaş.

Plecarea lui Pepe a ridicat imediat întrebări despre viitorul emisiunii „Te cunosc de undeva!”. Fanii au vrut să ştie dacă show-ul va continua şi în lipsa artistului.

Alina Puşcaş a răspuns unei întrebări primite în comentarii şi a anunţat că emisiunea îşi va continua parcursul.

„Din câte se ştie, în iarnă începem filmările”, a precizat Alina Puşcaş.

Astfel, emisiunea de la Antena 1 urmează să revină cu un nou sezon, însă fără unul dintre prezentatorii care au devenit asociaţi cu formatul.

Pepe, pe numele său Ionuţ Nicolae Pascu, se alătură echipei Kanal D pentru următorul sezon de televiziune. Postul de televiziune nu a anunţat încă emisiunea în care va putea fi urmărit artistul, urmând să ofere detalii despre noul proiect.

Kanal D a anunţat că Pepe va face parte dintr-un nou proiect de divertisment.

„Sunt foarte bucuros să vă anunţ că, de acum, fac parte din echipa Kanal D, alături de care îmi doresc să construiesc proiecte interesante pentru public. Pentru mine începe un nou capitol profesional”, a declarat Pepe.

Artistul spune că vrea ca noua colaborare să le ofere telespectatorilor energie şi divertisment.

Pepe îşi doreşte să aducă în noul proiect „spectacol, umor, spontaneitate şi bună dispoziţie”.

Artistul are o carieră de peste 20 de ani în industria de divertisment. Pepe este muzician, interpret, compozitor, actor şi prezentator de televiziune.

De-a lungul timpului, a fost implicat în mai multe producţii de televiziune. La Antena 1, a prezentat „Te cunosc de undeva” şi „Splash! Vedete la apă” şi a făcut parte din juriul „Next Star”.

Pepe a participat şi în calitate de concurent la „Te cunosc de undeva”, înainte de a deveni unul dintre prezentatorii emisiunii.