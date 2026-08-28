Alexandru Constantin se alătură echipei „Spynews TV Live”, emisiune difuzată de Antena Stars, după plecarea de la România TV. Prezentatorul va face echipă cu Mara Bănică, iar emisiunea își extinde programul de difuzare, arată Pagina de Media.

„Spynews TV Live” va putea fi urmărit de luni până vineri, între orele 21:30 și 00:00. Venirea lui Alexandru Constantin marchează și revenirea acestuia în zona de entertainment, după o perioadă de cinci ani dedicată jurnalismului de știri.

Alexandru Constantin are 18 ani de experiență în televiziune și a intrat în acest domeniu încă de la vârsta de 14 ani. El și-a început activitatea la un post local din Oradea, unde a realizat o rubrică dedicată știrilor mondene.

De-a lungul carierei, a ocupat mai multe roluri în televiziune, atât în fața camerelor, cât și în spatele acestora. A fost prezentator, realizator și producător. Alexandru Constantin este absolvent al Facultății de Arte și are pregătire de actor.

„După 18 ani de televiziune şi o etapă de 5 ani de ştiri care m-a maturizat enorm, întoarcerea pe ecran, în entertainment, vine exact la momentul potrivit. Propunerea Antena Stars m-a prins în punctul în care voiam o nouă dinamică profesională, o provocare la cel mai înalt nivel”, spune Alexandru Constantin.

Alexandru Constantin consideră că experiența acumulată în zona de știri îi va fi utilă în noul proiect. Prezentatorul vede colaborarea cu Mara Bănică drept o provocare și mizează pe diferențele dintre cei doi pentru dinamica emisiunii.

„Showbiz-ul are nevoie de o perspectivă proaspătă, de eleganţă şi de întrebări puse inteligent. Să fac echipă cu Mara Bănică, de luni până vineri de la 21:30, va fi cu siguranţă electrizant. Suntem caractere diferite, dar tocmai acest contrast va aduce publicului un show complet”, a declarat Alexandru Constantin.

Mara Bănică spune că este încântată de noua formulă a emisiunii și consideră că experiența lui Alexandru Constantin poate aduce un plus producției „Spynews TV Live”.

„Mă bucur că îl voi avea alături de mine pe Alexandru Constantin. Sunt convinsă că împreună vom aduce un plus de energie, dinamism şi profesionalism emisiunii Spynews Live. Este o colaborare pe care o privesc cu mult entuziasm”, spune prezentatoarea.