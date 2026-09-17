Politica

Crin Antonescu, uluit după nominalizarea lui Siegfried Mureșan: „O atât de adâncă iresponsabilitate”

Crin Antonescu, uluit după nominalizarea lui Siegfried Mureșan: „O atât de adâncă iresponsabilitate”Crin Antonescu. Sursa foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Fostul lider PNL Crin Antonescu a declarat joi, după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru, că decizia este „profund iresponsabilă”. Antonescu a criticat și procedura prin care șeful statului a făcut desemnarea, în condițiile în care Mureșan îi ceruse inițial timp pentru a decide dacă acceptă mandatul.

„Sincer să fiu, chiar nu mă așteptam ca domnul președinte Nicușor Dan să dea dovadă de o atât de adâncă iresponsabilitate, care merge până la penibil”, a declarat Crin Antonescu.

Antonescu a criticat modul în care a fost făcută desemnarea lui Siegfried Mureșan

Fostul lider PNL a pus sub semnul întrebării decizia de a anunța desemnarea înainte ca Siegfried Mureșan să confirme că acceptă funcția.

„Unde ați mai văzut, dacă a mai văzut cineva, să-mi spună și mie, e un interes pur și simplu științific, unde ați mai văzut vreodată un președinte de țară să anunțe că desemnează ca prim-ministru, candidat de prim-ministru pe cineva, după care să ne spună: și acum să vedem dacă vrea”, a spus Antonescu.

El a continuat criticile, susținând că un candidat ar trebui consultat înainte de anunțarea publică a desemnării.

„Dar este elementar, pentru Dumnezeu! Vrei să desemnezi pe unul? Îl întrebi înainte: Mă, te desemnez. Vrei sau nu vrei?”, a declarat fostul lider PNL.

Nicușor Dan: Nu există o majoritate parlamentară conturată

Nicușor Dan

Sursa: inquam photos/octav Ganea

Nicușor Dan a anunțat joi, după consultările cu partidele parlamentare, că îl propune pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru. Președintele a explicat că eurodeputatul a fost persoana care a obținut cele mai multe voturi în cadrul consultărilor, deși nu există o majoritate parlamentară conturată.

„Nu avem o majoritate conturată, în ciuda tuturor acestor ore de discuții”, a declarat șeful statului, precizând că România are nevoie de un Guvern.

În momentul anunțului, Nicușor Dan a spus că Siegfried Mureșan îi ceruse timp de gândire înainte de a confirma dacă acceptă mandatul. Ulterior, europarlamentarul a anunțat că acceptă propunerea președintelui.

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