Victor Ponta a declarat joi, 17 septembrie, după desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru de către președintele Nicușor Dan, că nu îi va acorda votul în Parlament. Fostul premier afirmă că rezultatul va depinde de capacitatea candidatului desemnat de a obține susținerea necesară pentru învestirea noului Guvern. Desemnarea lui Mureșan a fost anunțată joi de șeful statuluidupă consultările cu formațiunile parlamentare de la Palatul Cotroceni.

Victor Ponta a reacționat după decizia președintelui Nicușor Dan și a vorbit despre votul care urmează să fie dat în Parlament pentru învestirea noului Executiv. Într-o intervenție la Digi24, fostul premier a afirmat că șeful statului a procedat corect prin desemnarea unui candidat, iar următoarea etapă va arăta dacă Siegfried Mureșan poate obține voturile necesare.

„Cred că președintele a făcut foarte bine, cei de la PNL o să vină în Parlament luni-marți, dacă întrunesc voturile, vor guverna țara, poate mai iau încă 53 de la POT-SOS-AUR. Dacă nu, va pica la Parlament și președintele va face o nouă nominalizare. Cel mai mare obstacol pentru Siegfried Mureșan e el însuși. Dacă pot să cumpere atâtea voturi în Parlament, să guverneze. Eu vă anunț de acum că nu-l votez”, a declarat Victor Ponta.

Siegfried Mureșan fusese susținut pentru funcția de premier de PNL, USR și UDMR înaintea consultărilor de joi de la Palatul Cotroceni. PNL și USR au anunțat pe 16 septembrie că merg la discuțiile cu președintele cu această variantă. Ponta s-a referit și la criticile potrivit cărora Nicușor Dan ar fi apropiat de PSD, arătând că desemnarea făcută de președinte nu a mers în direcția unei propuneri venite din partea social-democraților.

„Toată propaganda a fost cu Nicușor Dan - PSD, uite că nu l-a desemnat pe Grindeanu. Haideți să vedem”, a spus Ponta.

Cu doar câteva ore înainte ca Nicușor Dan să anunțe desemnarea, Victor Ponta prezentase pe Facebook propriul scenariu pentru ieșirea din blocajul privind formarea Guvernului. Fostul premier afirma că, dacă s-ar fi aflat în locul președintelui, l-ar fi desemnat chiar pe Siegfried Mureșan. Mesajul a fost publicat înainte de declarațiile susținute de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni.

„Dacă aș fi acum în locul lui Nicușor Dan, l-aș propune pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru. (...)”, a scris Ponta.

Propunerea nu însemna însă și că fostul premier ar fi fost dispus să susțină în Parlament un Guvern condus de europarlamentarul PNL.

„Bineînțeles că eu și toți parlamentarii care ținem cu România și cu românii NU l-am vota.”.

Victor Ponta afirma că un eventual vot de învestire ar arăta exact ce parlamentari sunt dispuși să susțină noul Executiv. „Dar, dacă ar strânge 233 de voturi, măcar i-am identifica pe toți vânzătorii de țară. (...)”.

Fostul premier și-a continuat scenariul referindu-se și la momentul în care ar putea avea loc votul din Parlament pentru Guvernul propus de Siegfried Mureșan.

„Cât timp Nicușor Dan s-ar afla în SUA, la Adunarea Generală a ONU, am putea avea în Parlament votul pentru Guvernul Siegfried + Bruxelles + Germania +PPE + USR + vânzătorii și lașii din PNL (...) Șah-mat!”, încheia Ponta.

Siegfried Mureșan a fost desemnat joi de Nicușor Dan să formeze Guvernul, după o nouă rundă de consultări cu partidele și formațiunile reprezentate în Parlament. Președintele a spus că nu există în acest moment o majoritate conturată și că l-a ales pe candidatul care, în urma discuțiilor politice, are cele mai multe voturi.