Siegfried Mureșan a fost desemnat joi, 17 septembrie 2026, de președintele Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru, după consultările desfășurate la Palatul Cotroceni cu partidele și formațiunile parlamentare. Europarlamentarul PNL intră astfel în procedura pentru formarea unui nou Guvern, după ce numele său fusese susținut anterior de PNL, USR și UDMR.

Siegfried Mureșan are 44 de ani, este economist și europarlamentar din 2014. În prezent, reprezintă Partidul Național Liberal în Parlamentul European și ocupă funcția de vicepreședinte al Grupului Partidului Popular European. Parcursul său profesional și politic include activitate în Germania, la Bruxelles, în PMP și ulterior în PNL.

Înainte de a ajunge în PNL, Mureșan și-a început cariera politică în România în Partidul Mișcarea Populară. A fost ales europarlamentar pe listele PMP, a ocupat funcții în conducerea formațiunii și, în perioada în care partidul era condus de Traian Băsescu, numele său a fost avansat pentru funcția de prim-ministru. În 2018 a trecut la PNL, partid pe listele căruia și-a continuat mandatele în Parlamentul European.

Siegfried Vasile Mureșan s-a născut la 20 septembrie 1981, la Hunedoara. A urmat Academia de Studii Economice din București, unde a absolvit în 2004 programul de administrarea afacerilor în limba germană.

Ulterior, și-a continuat studiile în Germania. Între 2004 și 2006 a urmat un program de master în Științe Economice și Management la Universitatea Humboldt din Berlin.

În 2006 a primit o bursă din partea Parlamentului Germaniei și a participat la programul internațional de stagii al Bundestagului. După această etapă, a rămas timp de aproximativ trei ani în instituția germană, unde a lucrat în calitate de consilier al președintelui Comisiei pentru Afaceri Europene din Parlamentul german, Gunther Krichbaum.

În 2009 s-a mutat la Bruxelles și a lucrat inițial în Parlamentul European. În 2011 a obținut, prin concurs, postul de consilier politic pentru probleme economice și sociale în cadrul Partidului Popular European. În ianuarie 2014 a devenit consilier politic principal al PPE.

Siegfried Mureșan a intrat în politica electorală din România în 2014. La alegerile europene din acel an a candidat pe lista Partidului Mișcarea Populară și a obținut primul său mandat în Parlamentul European. Din iulie 2014 a făcut parte din Grupul Partidului Popular European.

Ascensiunea sa în PMP a continuat în anul următor. La congresul formațiunii din februarie 2015, la care Eugen Tomac a fost ales președinte al partidului, Siegfried Mureșan a devenit prim-vicepreședinte al PMP.

Perioada petrecută în partid a generat ulterior și dispute publice. Elena Udrea, care îl susținuse în perioada în care se afla în PMP, l-a acuzat ulterior de „ipocrizie” și a afirmat că banii pentru campania sa electorală ar fi provenit de la Gheorghe Ștefan, cunoscut drept „Pinalti”. Afirmațiile îi aparțin Elenei Udrea și au fost făcute public în 2019.

Traian Băsescu și PMP au continuat însă să îl susțină politic în perioada următoare. În iunie 2017, după consultările desfășurate la Palatul Cotroceni, fostul președinte a anunțat că PMP îl propune pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru. Numele său a fost avansat din nou de partid pentru aceeași funcție și în ianuarie 2018.

În mai 2018, Siegfried Mureșan a părăsit PMP și s-a înscris în Partidul Național Liberal. Schimbarea formațiunii politice nu a modificat însă apartenența sa la familia politică europeană, atât PMP, cât și PNL fiind afiliate Partidului Popular European.

La alegerile europarlamentare din 2019, Mureșan a obținut un nou mandat pe listele PNL. În iulie același an a devenit vicepreședinte al Grupului Partidului Popular European, iar în 2022 a fost reales într-o funcție de vicepreședinte al PPE.

În 2024, Siegfried Mureșan a candidat din nou pentru Parlamentul European, de această dată pe lista comună a Alianței Electorale PSD-PNL. A obținut astfel un nou mandat de europarlamentar, deși în anii anteriori avusese numeroase poziții publice critice la adresa PSD.

De-a lungul carierei politice, s-a modificat și raportarea sa publică la Klaus Iohannis. După criticile formulate în primii ani, Mureșan a ajuns ulterior să vorbească favorabil despre fostul președinte, inclusiv în contextul unei eventuale funcții europene, invocând experiența și credibilitatea acestuia.

Varianta Siegfried Mureșan pentru conducerea Guvernului a fost susținută de PNL, USR și UDMR încă din luna iunie. Cele trei formațiuni au anunțat la 26 iunie că au decis să îl propună pe europarlamentarul liberal pentru funcția de prim-ministru.

Propunerea a rămas pe masa discuțiilor și înaintea consultărilor din 17 septembrie. Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan, declara pe 16 septembrie că liberalii, împreună cu USR și UDMR, îl susțin pe Siegfried Mureșan pentru conducerea viitorului Guvern. Poziția a fost menținută și la consultările desfășurate joi la Palatul Cotroceni. Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a arătat că PNL a prezentat două soluții pentru formarea viitorului Executiv.

Prima variantă a fost desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier și formarea unui Guvern din PNL, USR și UDMR. Cea de-a doua variantă prezentată de liberali a fost instalarea unui Guvern tehnocrat, cu un mandat limitat.

USR și-a menținut, la rândul său, susținerea pentru Siegfried Mureșan. Liderul formațiunii, Dominic Fritz, a declarat după consultările de la Palatul Cotroceni că partidul continuă să susțină această variantă, dar este pregătit să discute și o altă nominalizare în cazul în care nu se ajunge la un acord asupra numelui propus. În urma consultărilor cu formațiunile parlamentare, președintele Nicușor Dan a anunțat joi, 17 septembrie, desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru.