PNL va merge joi la Palatul Cotroceni cu propunerea ca europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan să fie desemnat pentru funcția de prim-ministru. Liberalii anunță că îl susțin împreună cu USR și UDMR, dar spun că nu vor susține o formulă de guvern din care să facă parte PSD. Consultările cu președintele Nicușor Dan sunt programate la ora 10:00.

Delegația PNL va fi condusă de președintele partidului, Ilie Bolojan. Din delegație vor mai face parte Dan Motreanu, Mircea Abrudean, Ciprian Ciucu, Oana Gheorghiu și Robert Sighiartău.

Purtătorul de cuvânt al PNL, deputatul Ionel Bogdan, și deputatul USR Alexandru Dimitriu au anunțat miercuri că cele două formațiuni îl vor susține pe Siegfried Mureșan la consultările de la Cotroceni. Potrivit lui Ionel Bogdan, propunerea este susținută și de UDMR.

Ionel Bogdan a precizat că PNL merge la consultări cu mandatul deja stabilit, urmând ca după discuția cu președintele să fie luate deciziile ulterioare în partid.

„PNL împreună cu USR și cu UDMR au făcut deja o propunere de premier, în persoana lui Siegfried Mureșan. Nu avem alte mandate în acest moment. Vom vedea cum vor decurge consultările cu președintele României și în urma acestor consultări, în urma desemnării unui potențial candidat de prim-ministru, ne vom întoarce în partidele noastre și vom lua o decizie”, a declarat purtătorul de cuvânt al PNL.

Liberalii au transmis, totodată, că nu vor susține un guvern din care să facă parte PSD.

Ionel Bogdan a invocat poziția exprimată anterior de Ilie Bolojan privind o eventuală alternanță la guvernare între PNL, USR și UDMR, respectiv PSD. În cazul în care această variantă nu va fi acceptată, liberalii spun că sunt deschiși discuțiilor privind alte formule, dar exclud participarea PSD.

Președintele Nicușor Dan a convocat pentru joi, 17 septembrie, partidele și formațiunile politice parlamentare la Palatul Cotroceni, pentru consultări în vederea desemnării candidatului la funcția de prim-ministru.

Consultările încep la ora 9:00, cu PSD. AUR este programat la 9:30, PNL la 10:00, USR la 10:30 și UDMR la 11:00. Vor urma reprezentanții minorităților naționale și ai celorlalte formațiuni și grupuri parlamentare, iar consultările se încheie la ora 14:00, cu parlamentarii neafiliați.

După consultări, președintele urmează să desemneze candidatul pentru funcția de prim-ministru.

Pe 10 septembrie, premierul interimar Ilie Bolojan declara că PNL consideră fezabilă formarea unui guvern de tranziție bazat pe tehnocrați, cu misiunea principală de a adopta politicile publice necesare pentru pregătirea anului viitor.

Poziția anunțată miercuri privind propunerea lui Siegfried Mureșan este mandatul cu care PNL se prezintă la consultările convocate de președintele Nicușor Dan.