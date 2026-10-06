Președintele Nicușor Dan a discutat marți cu președintele Consiliului European, Antonio Costa, înaintea viitoarei reuniuni a liderilor UE. Convorbirea a vizat competitivitatea economică, prețurile la energie, viitorul buget european, extinderea Uniunii și sprijinul pentru Republica Moldova și Ucraina.

„În pregătirea viitorului EUCO am avut astǎzi o convorbire telefonicǎ cu Antonio Costa, președintele Consiliului European. Agenda Consiliului este foarte încărcată pentru că avem multe dosare importante de discutat”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de președintele Nicușor Dan.

Printre temele discutate de cei doi s-au aflat creșterea competitivității economice și măsurile privind plafonarea sau reducerea prețurilor la energie.

Nicușor Dan a transmis și poziția României în privința viitorului buget al Uniunii Europene, care ar trebui să susțină atât competitivitatea și apărarea, cât și politicile de coeziune.

„România își dorește un buget ambițios chiar dacă va fi nevoie de resurse suplimentare la nivel de Uniune care să sprijine axa de competitivitate și apărare. În același timp, politicile de coeziune rǎmân prioritare pentru noi”, a continuat Nicușor Dan.

Extinderea Uniunii Europene a fost un alt subiect aflat pe agenda discuției dintre Nicușor Dan și Antonio Costa.

Președintele României a reafirmat sprijinul pentru aderarea Republicii Moldova și a Ucrainei și a legat acest proces de securitatea României, a regiunii și a Mării Negre.

„Sprijinim activ aderarea Republicii Moldova și Ucrainei. Moldovenii merită, alături de ucraineni, să fie parte a Uniunii și asta ar îmbunătăți semnificativ securitatea României, a regiunii și a Mării Negre”, a notat șeful statului.

Nicușor Dan și Antonio Costa au abordat și problemele de securitate generate de conflictele internaționale. Discuțiile au vizat atât războiul declanșat de Federația Rusă în Ucraina, cât și tensiunile din Golf.

„Un alt subiect abordat a vizat multiplele provocări de securitate de la războiul nejustificat al Federației Ruse în Ucraina la tensiunile din Golf”, a mai subliniat președintele.

Șeful statului a spus că se așteaptă ca liderii europeni să poată avansa în discuțiile privind toate aceste dosare.

„Am încredere că alături de ceilalți șefi de stat vom reuși să progresăm pe toate aceste teme importante”, a conchis președintele.