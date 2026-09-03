Politica

Antonio Costa revine în România. Președintele Consiliului European, primit de Nicușor Dan la Cotroceni

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Antonio Costa revine în România. Președintele Consiliului European, primit de Nicușor Dan la CotroceniAntonio Costa / Sursa foto: Președinție
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Din cuprinsul articolului

Președintele Nicușor Dan îl primește joi, 3 septembrie, la Palatul Cotroceni, pe președintele Consiliului European, António Costa. Oficialul european va fi întâmpinat de șeful statului în Holul de Onoare, iar programul vizitei include o întâlnire tête-à-tête, convorbiri oficiale și declarații comune de presă.

Potrivit programului anunțat de Administrația Prezidențială, António Costa va ajunge la Palatul Cotroceni la ora 9:30. După primirea oficială, cei doi oficiali vor avea mai întâi o discuție tête-à-tête, urmată de convorbiri oficiale.

Declarațiile comune de presă sunt programate în jurul orei 11:00.

António Costa, vizită de câteva ore la București

Vizita președintelui Consiliului European la București face parte dintr-un program mai amplu de întâlniri cu liderii statelor membre ale Uniunii Europene.

După întâlnirea cu Nicușor Dan, António Costa va pleca joi spre Sofia, unde este programată o întâlnire cu premierul Bulgariei, Rumen Radev. Ulterior, oficialul european se va deplasa la Atena, pentru o întrevedere cu premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis.

António Costa a mai fost la București în septembrie 2025

Președintele Consiliului European s-a aflat la București și în septembrie 2025, când a fost primit de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni.

Antonio Costa

Antonio Costa / Sursa foto: Președinție

La acea întâlnire, António Costa a vorbit despre importanța României pentru securitatea europeană și a subliniat sprijinul Bucureștiului pentru Ucraina și angajamentul față de securitatea europeană. „România este un pilon esențial al securității europene”, a declarat atunci președintele Consiliului European.

La rândul său, Nicușor Dan a descris vizita lui António Costa drept „o dovadă a solidarității europene” și a subliniat importanța flancului estic al NATO și al Uniunii Europene, precum și a Mării Negre.

Noua întâlnire de la București are loc în cadrul seriei de consultări ale președintelui Consiliului European cu liderii statelor membre, înaintea viitoarelor reuniuni europene.

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