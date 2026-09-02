Tensiuni în politică. Fostul președinte al PNL, Crin Antonescu, a lansat critici extrem de severe la adresa premierului demis Ilie Bolojan și a formațiunii USR. În viziunea sa, responsabilitatea principală pentru deblocarea situației politice îi revine în totalitate șefului statului, Nicușor Dan, care ar trebui să îl desemneze pe Alexandru Nazare pentru funcția de prim-ministru sau să ia în calcul varianta alegerilor anticipate.

Fostul lider liberal susține că președintele țării a tergiversat nepermis de mult numirea unui nou premier după căderea cabinetului condus de Ilie Bolojan. Crin Antonescu consideră că un guvern demis nu mai are legitimitatea și capacitatea necesară pentru a administra eficient provocările cu care se confruntă România.

„Președintele Nicușor Dan, din ziua în care moțiunea de cenzură a trecut și guvernul Bolojan a căzut, a devenit, că vrea, că nu vrea, principalul responsabil politic al țării și principalul, dacă nu singurul, cel puțin în prima fază, om care poate și trebuie să ia o decizie”, a declarat Antonescu.

Analizând parcursul din ultimele luni, Antonescu a arătat că strategia președintelui Nicușor Dan nu a generat rezultatele așteptate, timp în care dificultățile din societate s-au agravat.

„Nicușor Dan a pierdut pur și simplu patru luni de zile, a mizat pe un soi de, nici nu știu cum să-i spun, para-guvern, întâlniri cu consilierii săi la Cotroceni, pentru majorități în Parlament, cu PNRR-ul și așa mai departe. Miză care a eșuat și aceea, marile probleme din agenda socială și economică a României, și de securitate și de multe altele s-au acumulat”, a afirmat Antonescu.

Pentru ieșirea din actualul impas, Crin Antonescu este de părere că șeful statului trebuie să desemneze rapid un nou candidat pentru funcția de prim-ministru, indicându-l pe Alexandru Nazare drept opțiunea cea mai potrivită în acest context.

„Nicușor Dan trebuia să-l desemneze pe Alexandru Nazare în încercarea de a forma un guvern, cred că e singura variantă în acest moment. Nazare nu e un om providențial, nu există oameni providențiali acum în scena politică românească, dar este din punctul meu de vedere singurul posibil să facă un guvern rezonabil, să întrunească o majoritate”, a spus fostul lider PNL.

În cazul în care o astfel de propunere nu ar reuși să adune susținerea parlamentară necesară, fostul politician apreciază că singura cale rămasă este întoarcerea la votul cetățenilor.

„Trebuia să-l desemneze, trebuie să facă asta și acum, precizând foarte limpede că dacă Nazare nu trece, avem alegeri anticipate, pentru că nu putem s-o ținem așa, în continuare luni și ani”.

Cea mai vehementă parte a declarațiilor sale a vizat modul în care premierul Ilie Bolojan și USR gestionează activitatea politică și guvernamentală în această perioadă de criză.

„Pentru că guvernul Bolojan, după cum vedeți, nu mai funcționează ca guvern, Bolojan și useriștii acționează pur și simplu ca o grupare, i-aș spune, sigur cu ghilimele, teroristă în interiorul statului român”, a declarat Antonescu.

Fostul președinte PNL a detaliat această afirmație, susținând că actuala conducere este mai degrabă orientată spre disputele politice decât spre prioritățile populației.

„Nu au decât un interes electoral, nu au decât războaie de purtat, cu PSD, cu Pahonțu acum, de dezgropat morți, de făcut orice altceva decât lucrurile de care România are nevoie, și anume o guvernare realistă, aplicată la problemele care sunt pe agendă”, a spus fostul lider liberal.

Crin Antonescu a exemplificat lipsa de performanță prin modul în care a fost abordată reforma salarizării în sectorul public.

„Eșecul monumental, îngrozitor al Legii salarizării, de exemplu, arată foarte clar cum acești oameni, de altfel Bolojan, de altfel USR, ce, într-o anumită măsură, și ceilalți, PSD-ul sau cine mai vreți, se joacă cu destinele a milioane de oameni”, a afirmat Antonescu.

Mergând mai departe cu analiza, Antonescu a subliniat că, indiferent de prestația celor aflați la putere, deblocarea situației rămâne strict o atribuție a președintelui Nicușor Dan.

„Dar repet, singurul care poate să soluționeze această criză, într-un fel sau altul, este președintele României. Și de aceea, oricât de nocivi ar fi și sunt, oricât de imorală e acțiunea lor politică, Bolojan sau USR, responsabilitatea pentru a pune capăt acestei perioade este a președintelui Nicușor Dan”, a declarat fostul lider PNL.

În final, fostul politician a respins ideea conform căreia un candidat la funcția de prim-ministru ar trebui să prezinte garanții ferme sau dovezi ale existenței unei majorități înainte de a fi votat în plen.

„Nu există nicio altă dovadă a unei majorități decât votul în Parlament, atunci când candidatul de prim-ministru se duce și îl cere și se votează. Nu ai cum să aduci dovezi înaintea acestui vot care se petrece o singură dată și se petrece în Parlament”, a spus el.