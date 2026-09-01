Cele mai avantajoase abonamente de streaming din România

Abonamentele la platformele de streaming pot părea o cheltuială mică atunci când sunt privite separat, însă factura crește rapid dacă în aceeași casă sunt active Netflix, Disney+, SkyShowtime și alte servicii. La 1 septembrie 2026, diferența nu mai este doar între prețurile abonamentelor, ci și între ceea ce oferă acestea: rezoluție HD sau 4K, unul sau mai multe ecrane simultane, posibilitatea de a descărca filme și seriale sau acces la competiții sportive.

Pentru cine încearcă să decidă ce abonament merită păstrat, cel mai ieftin plan nu este automat și cel mai avantajos. Un abonament de aproximativ 30 de lei poate fi suficient pentru o persoană care urmărește filme pe laptop, dar o familie care folosește mai multe televizoare în același timp poate avea nevoie de unul dintre planurile mai scumpe.

Prețurile și condițiile de mai jos sunt cele afișate de platforme pentru România la 1 septembrie 2026.

Netflix rămâne una dintre cele mai cunoscute platforme de streaming, iar în România abonamentele costă în prezent între 5,99 și 13,99 euro pe lună. Platforma precizează că toate planurile permit accesul la filmele, serialele, documentarele și celelalte producții din catalog, fără reclame.

Diferența dintre planuri este importantă mai ales atunci când este luată în calcul calitatea imaginii și modul în care este utilizat serviciul.

Pentru o persoană care urmărește Netflix mai ales pe telefon, tabletă sau laptop, alegerea celui mai scump abonament doar pentru acces la 4K poate să nu aducă un beneficiu important. Netflix explică faptul că rezoluția efectivă depinde inclusiv de dispozitiv și de conexiunea la internet, iar 4K reprezintă cea mai ridicată calitate disponibilă în prezent pe serviciu.

În schimb, pentru utilizatorii care au televizoare 4K și urmăresc frecvent filme și seriale pe ecrane mari, diferența de preț poate avea mai mult sens.

Așadar, Netflix nu trebuie analizat doar pornind de la cei 5,99 euro ai variantei de intrare. Pentru cine își dorește experiența tehnică superioară, costul poate urca la 13,99 euro lunar, adică peste dublul planului de bază.

Disney+ are în România două planuri principale. Standard costă 34,99 lei pe lună, iar Premium ajunge la 59,99 lei lunar. Există însă și variante care reduc costul dacă utilizatorul acceptă un angajament mai lung.

Planul Standard poate costa 28,99 lei lunar pentru minimum șase luni, iar Premium, 44,99 lei lunar pentru aceeași perioadă. Disney+ are și abonamente anuale de 349,90 lei pentru Standard și 599,90 lei pentru Premium.

Dar ce primești pentru diferența de bani? Standard oferă imagine de până la Full HD 1080p, două vizionări simultane și posibilitatea de descărcare pe maximum zece dispozitive. Premium oferă rezoluția până la 4K UHD, oferă până la patru vizionări simultane și sunet Dolby Atmos acolo unde conținutul și dispozitivul îl permit. Și aici sunt disponibile descărcările pe maximum zece dispozitive.

Pentru o singură persoană sau un cuplu care nu folosește un televizor 4K, Standard poate acoperi majoritatea nevoilor. Diferența până la Premium devine mai justificată într-o familie în care mai multe persoane urmăresc simultan platforma sau atunci când 4K este un criteriu important. Cu alte cuvinte, cei aproape 60 de lei ai Premium nu cumpără un catalog complet diferit, ci în primul rând o experiență tehnică mai bună și mai multă flexibilitate în aceeași gospodărie.

Platforma de streaming SkyShowtime are avantajul unei structuri ușor de comparat: Standard cu reclame costă 4,99 euro lunar, Standard fără reclame 6,99 euro, iar Premium 9,99 euro. Sunt disponibile și variante anuale de 39,99, 54,99 și, respectiv, 79,99 euro. Important pentru consumator este că toate cele trei abonamente oferă acces la gama de divertisment a platformei. Așadar, plata suplimentară nu este necesară pentru a „debloca” anumite seriale sau filme.

Diferențele apar în modul de vizionare. Standard cu reclame permite un singur flux simultan, are imagine Full HD și nu oferă descărcări pentru vizionare offline. Standard elimină reclamele, permite două ecrane simultan și până la 30 de descărcări pe lună. Premium ajunge la cinci dispozitive simultan, oferă 4K UHD și Dolby Atmos pentru conținutul compatibil și permite până la 100 de descărcări lunar.

Din punct de vedere al raportului dintre preț și facilități, planul Standard poate fi suficient pentru majoritatea cuplurilor sau gospodăriilor mici. Premium devine mai interesant în casele în care platforma este folosită de mai multe persoane în același timp.

Mai există însă o variantă de economisire: SkyShowtime afișează în prezent Standard la 4,99 euro pe lună cu un angajament minim de 12 luni, față de 6,99 euro pentru plata obișnuită lunară. Premium poate coborî, în aceleași condiții, de la 9,99 la 7,49 euro lunar.

Max și-a împărțit la rândul său oferta în mai multe categorii, iar cea mai ieftină variantă este cea care include reclame. După modificările de preț introduse pentru România, planul Basic cu reclame a rămas la 4,99 euro, Standard a ajuns la 8,99 euro, iar Premium la 11,99 euro pe lună.

Platforma oferă și posibilitatea unei economii prin plata anuală, reducerea față de plata lunară fiind în jur de 16%. Max poate fi o alegere atractivă mai ales pentru cei interesați de producțiile HBO, filme Warner Bros., universul DC și alte titluri din portofoliul Warner Bros. Discovery.

Dacă reclamele nu reprezintă o problemă, planul de intrare reduce considerabil factura lunară.

VOYO este mai greu de comparat direct cu Netflix sau Disney+, pentru că o parte importantă a abonamentului este reprezentată de alt tip de conținut.

Platforma oferă producții PRO TV, seriale și filme românești, emisiuni, dar și sport. În oferta actuală apare inclusiv Premier League, iar VOYO menționează și competiții precum FA Cup, Ligue 1, Coppa Italia, NFL și UFC.

Asta schimbă calculul pentru cine ar plăti separat pentru conținut sportiv. Există însă o particularitate pe care un consumator trebuie să o observe înainte de plată. La 1 septembrie, pagina principală VOYO afișează oferta „de la 4,99 euro pe lună”, în timp ce pagina oficială dedicată abonamentului lunar menționează un tarif de 5,99 euro pentru 30 de zile.

Prin urmare, prețul concret trebuie verificat în momentul alegerii tipului de abonament, mai ales că VOYO permite atât plata lunară, cât și cea anuală. Pentru cine nu urmărește producțiile PRO TV și nu este interesat de sport, beneficiul poate fi mai mic decât în cazul unei platforme axate aproape exclusiv pe filme și seriale. Pentru un fan Premier League sau al producțiilor românești, calculul poate fi exact invers.

Nu există, în realitate, o singură platformă de streaming care să ofere cel mai bun abonament pentru toată lumea. Pentru o persoană care urmărește singură filme și seriale, un plan cu Full HD și unul sau două fluxuri simultane este de obicei suficient. Plata suplimentară pentru patru sau cinci ecrane nu aduce un avantaj concret dacă acele facilități nu sunt folosite.

Pentru o familie, situația se schimbă. Disney+ Premium oferă patru vizionări simultane, iar SkyShowtime Premium ajunge la cinci. Într-o gospodărie cu mai mulți utilizatori, diferența de preț poate fi justificată tocmai prin faptul că fiecare poate urmări altceva în același timp.

Cei care urmăresc în principal pe telefon sau laptop pot economisi renunțând la abonamentele Premium bazate pe 4K. În schimb, proprietarii unui televizor 4K pot obține mai mult din planurile superioare.

Iar pentru cei care nu folosesc constant o platformă de streaming, cea mai avantajoasă alegere poate fi chiar să nu păstreze toate abonamentele active în același timp. Plata unei singure platforme timp de câteva luni, urmată de trecerea la alta după terminarea serialelor dorite, poate costa semnificativ mai puțin decât menținerea permanentă a patru sau cinci servicii.