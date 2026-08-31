Netflix pregătește mai multe premiere importante pentru luna septembrie 2026, iar printre producțiile care ies în evidență se află revenirea „The Gentlemen”, o nouă poveste din antologia „Monster” și continuarea serialului „A Different World”. Cele trei producții propun povești complet diferite, de la lumea crimei organizate și un caz celebru de crimă, până la viața unei noi generații de studenți.

Unul dintre cele mai cunoscute titluri inspirate din universul creat de Guy Ritchie revine pe platforma de streaming pe 3 septembrie.

Theo James îl interpretează din nou pe Eddie, Ducele de Halstead, aristocratul care a descoperit că proprietatea moștenită ascunde și o afacere ilegală cu marijuana. În noul sezon, Eddie este deja implicat în imperiul criminal condus de Susie, interpretată de Kaya Scodelario, și de tatăl acesteia, Bobby, jucat de Ray Winstone.

Daniel Ings revine în rolul lui Freddy, fratele lui Eddie, iar Joely Richardson o interpretează din nou pe Lady Sabrina.

În distribuție apar și personaje noi. Giancarlo Esposito îl interpretează pe traficantul american Stanley Johnson, Sergio Castellitto joacă rolul unui șef al mafiei italiene, iar Hugh Bonneville apare în rolul Lord Hawthorne. Premiera internațională este programată pentru 3 septembrie, pe Netflix.

Premiera pe Netflix va fi pe 17 septembrie.

Noua parte a antologiei create de Ryan Murphy pornește de la cazul Lizzie Borden, femeia acuzată că și-ar fi ucis cu un topor tatăl și mama vitregă în anul 1892. Lizzie Borden a fost achitată, însă cazul a rămas unul dintre cele mai controversate din istoria criminalistică americană.

Rolul principal este interpretat de Ella Beatty, fiica actorilor Warren Beatty și Annette Bening. Din distribuție mai fac parte Vicky Krieps, Billie Lourd, Rebecca Hall și Charlie Hunnam.

Producția va explora și poveștile altor femei criminale cunoscute. Sarah Paulson o interpretează pe Aileen Wuornos, criminala în serie devenită celebră inclusiv datorită filmului „Monster”, în care rolul principal a fost jucat de Charlize Theron.

Pe 24 septembrie, Netflix lansează și „A Different World”, o continuare a serialului difuzat între 1987 și 1993. Noua producție păstrează Hillman College în centrul poveștii, dar urmărește o nouă generație de studenți.

Personajul principal este Deborah Wayne, interpretată de Maleah Joi Moon. Aceasta este fiica unuia dintre personajele cunoscute din producția originală. Printre actorii care revin în apariții speciale se numără Jasmine Guy și Jada Pinkett Smith.

Serialul original a abordat teme precum diferențele sociale, discriminarea, relațiile și viața studenților, iar noua producție încearcă să ducă aceste subiecte în prezent, prin perspectiva unei generații diferite. Premiera internațională este programată pentru 24 septembrie, pe Netflix.