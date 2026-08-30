Netflix își actualizează catalogul în septembrie 2026 cu filme cunoscute, producții originale și noi sezoane ale unor seriale urmărite de public, printre cele mai importante titluri fiind „The Gentlemen”, sezonul 2, „Stranger Things: Povești din ’85”, sezonul 2, și noul capitol din seria „Monster”, potrivit netflix.com.

Luna aduce și filme precum „Unabomber”, cu Russell Crowe, Jacob Tremblay și Shailene Woodley, dar și producții care intră în catalogul din România, printre care „The Brutalist”, „Joker”, „Superman”, „Wonder Woman”, „Venom: The Last Dance” și seria „The Mummy”. Datele de lansare pot varia în funcție de regiune și de drepturile de distribuție.

Una dintre cele mai importante premiere ale lunii este sezonul al doilea din „The Gentlemen”, serialul creat de Guy Ritchie.

Theo James și Kaya Scodelario revin în rolurile lui Eddie și Susie. Acțiunea continuă la un an după ce cei doi au devenit parteneri în afacerile ilegale ale familiei Horniman.

Noul sezon îi găsește încercând să își extindă imperiul, în timp ce deciziile luate de Bobby ridică noi probleme și pun în pericol echilibrul fragil dintre personaje.

Serialul este unul dintre cele mai importante sezoane noi care ajung pe Netflix în septembrie 2026.

Netflix continuă și universul „Stranger Things” cu sezonul al doilea din serialul animat „Stranger Things: Povești din ’85”.

Noile episoade îi readuc pe spectatori în Hawkins, unde apariții misterioase și creaturi neobișnuite provoacă din nou probleme. Povestea se desfășoară în universul deja cunoscut de fanii francizei și urmărește aventurile personajelor într-o nouă perioadă a poveștii.

Sezonul 2 este programat pentru 17 septembrie.

Franciza antologică „Monster” revine în septembrie cu „Monster: The Lizzie Borden Story”, un nou capitol inspirat de unul dintre cele mai cunoscute cazuri criminale din istoria Statelor Unite.

Serialul îl are printre creatorii săi pe Ryan Murphy și urmărește povestea lui Lizzie Borden, femeia acuzată de uciderea tatălui și a mamei sale vitrege în 1892.

În distribuție se află Ella Beatty, Charlie Hunnam, Vicky Krieps, Rebecca Hall, Billie Lourd, Jessica Barden și Sarah Paulson.

Premiera este programată pentru 17 septembrie.

Printre filmele originale Netflix ale lunii se află „Unabomber”, o producție inspirată de povestea lui Ted Kaczynski.

Filmul urmărește transformarea lui Kaczynski, considerat un copil-minune și fost student la Harvard, în omul care avea să devină cunoscut drept Unabomber.

Distribuția îi include pe Jacob Tremblay, Russell Crowe și Shailene Woodley. Filmul este programat pentru lansare pe 25 septembrie.

Catalogul Netflix România se completează în septembrie și cu mai multe filme deja cunoscute publicului.

Printre titlurile care urmează să fie disponibile se numără:

„Black Mass” – 3 septembrie

„This Is Where I Leave You” – 3 septembrie

„Save the Last Dance” – 4 septembrie

„The Little Rascals” – 4 septembrie

„Bee Movie” – 5 septembrie

„The Sixth Sense” – 5 septembrie

„Troy” – 8 septembrie

„The Brutalist” – 16 septembrie

„Joker” – 19 septembrie

„Superman” – 19 septembrie

„Wonder Woman” – 19 septembrie

„Ted” și „Ted 2” – 20 septembrie

„Venom: The Last Dance” – 23 septembrie

„The Mummy”, „The Mummy Returns”, „The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor” și „The Mummy” din 2017 – 27 septembrie

Pe lângă „The Gentlemen” și „Stranger Things: Povești din ’85”, luna septembrie aduce și alte continuări.

„Medusa” revine cu sezonul 2 la finalul lunii, iar printre titlurile care continuă se află și noi sezoane ale unor producții internaționale.

În catalog apar și seriale noi, precum „Lovesick”, „Not a Stranger”, „Plastic Beauty”, „The Fixers”, „Minerva Academy”, „Habeas Corpus” și „The Final Problem”.

Septembrie 2026 se anunță o lună importantă pentru abonații Netflix, în special prin revenirea unor seriale deja cunoscute și prin adăugarea unor filme populare în catalogul disponibil în România.

„The Gentlemen”, „Monster” și „Stranger Things: Povești din ’85” sunt printre titlurile care pot atrage cel mai mult atenția, în timp ce lista filmelor include atât producții recente, cât și titluri devenite deja clasice.

Netflix precizează, în mod obișnuit, că datele și titlurile disponibile pot fi modificate în funcție de drepturile de distribuție și de regiune.