Netflix pregătește pentru septembrie 2026 o selecție variată de filme, seriale, documentare și programe. Platforma de streaming aduce producții noi, dar și reveniri ale unor titluri cunoscute, iar printre cele mai așteptate lansări se numără sezonul al doilea din „The Gentlemen”, „Dix pour cent: Le film”, „Stranger Things: Chroniques de 1985”, sezonul 5 din „Fauda” și „Monstre: L’histoire de Lizzie Borden”.

Oferta lunii include și thrillerul „UNABOMBER”, animația japoneză „Mononoke, le film: Chapitre III – La malédiction du serpent”, dar și producții inspirate din universul lui Roald Dahl și din literatura polițistă britanică.

Lista lansărilor poate suferi modificări, iar Netflix poate adăuga noi titluri pe parcursul lunii.

Serialul „The Gentlemen”, creat de Guy Ritchie, revine pe Netflix pe 3 septembrie cu cel de-al doilea sezon. Producția continuă povestea personajelor implicate într-o lume dominată de afaceri ilegale, intrigi și lupte pentru putere.

Revenirea serialului se numără printre cele mai importante lansări ale lunii pentru fanii producțiilor britanice cu accente de comedie neagră și crimă.

Fanii serialului israelian „Fauda” vor putea urmări un nou sezon începând cu 8 septembrie. Producția revine cu o nouă etapă a poveștii sale de acțiune și spionaj.

Serialul a devenit cunoscut pentru modul în care combină operațiunile sub acoperire, conflictele personale și tensiunile din Orientul Mijlociu.

„Dix pour cent: Le film” va fi disponibil pe Netflix din 10 septembrie. Producția reprezintă continuarea cinematografică a popularului serial francez și readuce în prim-plan universul agenților care reprezintă actori și vedete.

Filmul se adresează atât fanilor serialului, cât și celor care vor să descopere povestea într-un format nou.

Universul „Stranger Things” se extinde odată cu „Stranger Things: Chroniques de 1985: Saison 2”, care va putea fi urmărit din 17 septembrie.

Noua producție readuce atmosfera specifică francizei și continuă aventurile plasate în universul inspirat de anii ’80.

Pe 17 septembrie este programată lansarea „Monstre: L’histoire de Lizzie Borden”, o nouă producție din seria de antologii criminale asociate cu Ryan Murphy.

Serialul pornește de la cazul Lizzie Borden, una dintre cele mai cunoscute povești criminale din istoria Statelor Unite, și explorează circumstanțele care au transformat cazul într-un subiect de interes public timp de generații.

„Le Ticket d’or de Willy Wonka” ajunge pe Netflix pe 23 septembrie. Noua competiție preia elemente din universul creat de Roald Dahl și îi provoacă pe participanți să treacă printr-o serie de probe inspirate de lumea lui Willy Wonka.

Producția se adresează publicului care caută un format de divertisment bazat pe competiție și imaginație.

Pe 25 septembrie, Netflix lansează „UNABOMBER”, un thriller inspirat de cazul lui Ted Kaczynski, cunoscut drept Unabomber.

Povestea urmărește unul dintre cele mai cunoscute cazuri de terorism intern din Statele Unite și investigația care a dus la identificarea autorului.

Tot pe 25 septembrie este programată lansarea serialului britanic „Le Problème final”. Producția completează oferta Netflix din această lună cu o nouă poveste de mister și investigație.

Fanii animației japoneze vor putea urmări pe 29 septembrie „Mononoke, le film: Chapitre III – La malédiction du serpent”.

Noul film continuă saga „Mononoke” și păstrează universul vizual și elementele supranaturale care au consacrat franciza.

„Nouvelle École: Saison 5” aduce noi episoade pe Netflix în septembrie. Lansările sunt programate pentru 2 și 9 septembrie, astfel că fanii competiției muzicale vor avea parte de două etape de lansare în aceeași lună.