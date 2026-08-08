Dacă nu ai încă planuri pentru serile de weekend, Netflix are mai multe producții noi care pot completa programul de relaxare. De la thriller SF și animație de acțiune până la mister cu atmosferă de epocă, selecția include titluri potrivite pentru gusturi diferite. Printre filmele care pot fi urmărite în acest weekend pe platforma de streaming se numără „The Last House”, una dintre noutățile lansate pe 7 august, „The Ribbon Hero”, disponibil din 8 august, dar și „Summer ’36”, un titlu apărut în luna iulie.

„The Last House” este una dintre cele mai noi apariții de pe Netflix și poate fi urmărit începând de vineri, 7 august. Filmul îi are în distribuție pe Greta Lee și Wagner Moura și propune o poveste construită în jurul unei situații aparent fără ieșire.

O familie descoperă că este blocată în propria casă și nu mai are posibilitatea de a ieși. Pe măsură ce timpul trece, resursele încep să se termine, iar tensiunea crește.

Producția combină elementele de thriller cu cele de science-fiction și poate fi o alegere potrivită pentru cei care preferă filmele tensionate, cu mister și suspans.

O altă noutate care ajunge pe Netflix în acest weekend este „The Ribbon Hero”. Filmul este disponibil începând de sâmbătă, 8 august, și se adresează în special celor care preferă animațiile cu aventură și acțiune.

Povestea urmărește un erou care refuză să accepte destinul care i-a fost impus și încearcă să își croiască propriul drum.

Prin componenta vizuală și ritmul bazat pe aventură, „The Ribbon Hero” poate fi o variantă diferită pentru o seară de weekend, mai ales pentru cei care vor să înlocuiască filmele clasice cu o producție anime.

Pentru cei care preferă poveștile de mister, „Summer ’36”, cunoscut și sub titlul „1936, vara”, este o altă variantă disponibilă pe Netflix.

Producția a fost lansată în luna iulie și își desfășoară acțiunea în august 1936, la Nisa, pe Riviera Franceză.

În centrul poveștii se află patru femei care ajung implicate în uciderea unui procuror influent într-un hotel de lux. Intriga combină misterul unei crime cu atmosfera unei destinații exclusiviste din perioada interbelică.

„Summer ’36” poate fi alegerea pentru o seară de duminică, mai ales pentru cei care preferă filmele cu investigații, suspans și decoruri de epocă. Cele trei producții oferă variante diferite pentru cei care caută filme de urmărit în weekend pe Netflix: thriller SF cu „The Last House”, aventură animată prin „The Ribbon Hero” și mister cu „Summer ’36”.