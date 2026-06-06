Filmele de vară pe care trebuie să le vezi. Vacanța este potrivită pentru filmele de tip blockbuster. Câteva filme mari concurează pentru atenția publicului anul acesta, inclusiv spectaculosul IMAX epic al regizorului Christopher Nolan, „Odiseea”, și o serie de filme noi din francize îndrăgite: „Spider-Man: Brand New Day”, „Supergirl”, „Minions & Monsters” și „Moana”, printre ele.

Pe lângă filmele cu buget mare, există o mulțime de bijuterii de artă. Înainte de câteva luni aglomerate la cinematografe, iată filmele care se așteaptă să fie cele mai aglomerate ale verii - și ce ar trebui să știți despre ele.