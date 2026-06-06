Filmele de vară pe care trebuie să le vezi. Ghid de blockbustere cu buget mare și bijuteriile de artă
- Iuliu Vlădescu
- 6 iunie 2026, 19:24
- Filmele de vară, de la blockbustere cu buget mare la bijuterii de artă
- „Disclosure Day”
- „Toy Story 5”
- „Maddie’s Secret”
- „The Death of Robin Hood”
- „The Invite”
- „Supergirl”
- „Gail Daughtry and the Celebrity Sex Pass”
- „The Odyssey”
- „Spider-Man: Brand New Day”
- „I Want Your Sex”
- „Tony”
- „One Night Only”
- „The End of Oak Street”
- „Coyote vs. Acme”
Filmele de vară pe care trebuie să le vezi. Vacanța este potrivită pentru filmele de tip blockbuster. Câteva filme mari concurează pentru atenția publicului anul acesta, inclusiv spectaculosul IMAX epic al regizorului Christopher Nolan, „Odiseea”, și o serie de filme noi din francize îndrăgite: „Spider-Man: Brand New Day”, „Supergirl”, „Minions & Monsters” și „Moana”, printre ele.
Filmele de vară, de la blockbustere cu buget mare la bijuterii de artă
Pe lângă filmele cu buget mare, există o mulțime de bijuterii de artă. Înainte de câteva luni aglomerate la cinematografe, iată filmele care se așteaptă să fie cele mai aglomerate ale verii - și ce ar trebui să știți despre ele.
„Disclosure Day”
Informații utile: Regizorul filmelor „E.T.” și „Întâlniri de gradul trei”, Steven Spielberg, reia viața interplanetară în acest thriller cu Emily Blunt și Josh O’Connor în rolurile principale, în rolul a doi străini atrași unul de celălalt de experiențele lor extraterestre. Distribuția îl include și pe Colman Domingo în rolul unui denunțător care încearcă să demasce o mușamalizare extraterestră.
Curiozitate: Filmul a fost scris de David Koepp, care a colaborat pentru prima dată cu Spielberg la „Jurassic Park”.
„Toy Story 5”
Informații utile: Răul din Screentime joacă un rol important în al cincilea episod al acestei francize animate Disney, în care Buzz Lightyear (Tim Allen) și Woody (Tom Hanks) sunt introduși în lumea Lilypad, o tabletă inteligentă ticăloasă, cu vocea lui Greta Lee.
Curiozitate: Superstarul pop Bad Bunny este vocea unei jucării numite „Pizza with Sunglasses”. O altă superstar pop, Taylor Swift, a scris o melodie originală pentru film.
„Maddie’s Secret”
Informații utile: John Early, cunoscut pentru rolul său din serialul TV „Search Party”, este scenaristul, regizorul și vedeta acestei comedii bizare și vesele care se ia foarte în serios. El interpretează rolul unei influencer culinare (feminine) pe nume Maddie, care devine virală, ceea ce îi declanșează o tulburare de alimentație latentă.
Curiozitate: Early a spus că filmul a fost inspirat de filme TV din anii '90, precum „Death of a Cheerleader”, o dramă ruptă din titluri cu Tori Spelling în rol principal.
„The Death of Robin Hood”
Informații utile: O versiune încărunțită a personajului principal este interpretată de Hugh Jackman în această dramă, care îl reimaginează pe hoțul altruist ca pe un bărbat în vârstă care se luptă cu trecutul său violent.
Curiozitate: Regizorul filmului, Michael Sarnoski, iubește un erou spinos: El a realizat și „Pig”, în care Nicolas Cage joacă rolul unui vânător de trufe morocănos.
„The Invite”
Informații utile: O comedie tensionată și sexy despre un cuplu (Seth Rogen și Olivia Wilde, care a regizat și filmul) ai cărui vecini (Edward Norton și Penélope Cruz) vin la cină și fac ravagii.
Curiozitate: Scenaristii Will McCormack și Rashida Jones - da, vedeta din „Parks and Recreation” - au adaptat filmul după un film în limba spaniolă din 2020.
„Supergirl”
Informații utile: Vara trecută, un remake al serialului „Superman” a prezentat publicului o abordare reînnoită a universului DC Comics, regizată de co-președintele DC Studios, James Gunn. Această lume este revizitată în acest film de Craig Gillespie - cunoscut pentru rolul din „I, Tonya” - despre verișoara sălbatică a lui Superman (Milly Alcock), al cărei iubit cățeluș Krypto este la ananghie.
Curiozitate: Jason Momoa, printre ale cărui roluri anterioare se numără și Aquaman din DC, îl interpretează pe personajul DC Lobo în acest film.
„Gail Daughtry and the Celebrity Sex Pass”
Informații utile: Această comedie amuzantă regizată de David Wain, regizorul serialului „Wet Hot American Summer”, urmărește o coafeză dintr-un oraș mic (Zoey Deutch) care călătorește la Los Angeles pentru a face sex cu Jon Hamm (Jon Hamm), singura vedetă pe care a considerat-o „pas liber”.
Curiozitate: John Slattery, co-starul lui Hamm din „Mad Men”, apare și el în film, care este o variantă a filmului „Vrăjitorul din Oz”.
„The Odyssey”
Informații utile: Nolan, regizorul premiat cu Oscar pentru filmul „Oppenheimer”, a adaptat poemul epic al lui Homer pentru marele ecran. Matt Damon îl interpretează pe Ulise, iar filmul este așteptat să domine vânzările de box-office și conversațiile despre alcool.
Curiozitate: În conformitate cu natura grecească antică a materialului sursă, compozitorul filmului, Ludwig Göransson, a folosit o liră pentru coloana sonoră.
„Spider-Man: Brand New Day”
Informații utile: Tom Holland își reia rolul lui Spidey din Marvel, alias Peter Parker, în această mult așteptată continuare a filmului „Spider-Man: No Way Home” din 2021. Zendaya, partenera romantică reală a lui Holland, își reia și rolul de MJ, interesul amoros al lui Spider-Man.
Curiozitate: Fanii lui Holland și Zendaya pot face un film dublu de vară cu cuplul: Cei doi sunt, de asemenea, vedete ale filmului „The Odyssey”.
„I Want Your Sex”
Informații utile: Autorul independent Gregg Araki, cunoscut pentru „Generația Doom” și alte hituri cult din anii '90, se află în spatele acestei comedii nebunești despre o artistă contemporană (Olivia Wilde) care îl angajează pe asistentul ei din Generația Z (Cooper Hoffman) într-o relație BDSM.
Curiozitate: Araki a spus în interviuri că a fost inspirat de ideea că Generația Z nu este interesată de sex.
„Tony”
Informații utile: Dominic Sessa din „The Holdovers” îl interpretează în acest film biografic pe tânărul, enervantul și nerușinatul Anthony Bourdain, bucătarul devenit vedetă TV, care a murit în 2018. Acțiunea se petrece pe parcursul unei veri în Provincetown, Massachusetts, unde Bourdain ajunge să lucreze într-o bucătărie.
Curiozitate: Moștenitorii lui Bourdain au aprobat interpretarea regizorului Matt Johnson asupra materialului.
„One Night Only”
Informații utile: În centrul acestei comedii romantice cu Monica Barbaro și Callum Turner în rolurile principale se află un concept discutabil: o societate distopică în care persoanele singure au voie să facă sex o singură noapte pe an.
Curiozitate: Regizorul Will Gluck, omul din spatele filmelor „Anyone But You” și „Easy A”, are un palmares destul de solid în acest gen.
„The End of Oak Street”
Informații utile: Un film science-fiction palpitant cu Anne Hathaway și Ewan McGregor în rolurile principale, în rolul unor părinți care trebuie să lupte pentru viața lor atunci când întreaga lor stradă este transportată în mod misterios într-o lume cu dinozauri.
Curiozitate: Faptul că fanii au emis ipoteza, poate complet inexactă, că acesta este un film secret „Cloverfield” din cauza implicării producătorului J.J. Abrams.
„Coyote vs. Acme”
Informații utile: În acest hibrid de acțiune live și animație, legenda Looney Tunes, Wile E. Coyote, îl angajează pe un avocat (Will Forte) să dea în judecată Acme Corporation pentru că produsele acesteia nu îl ajută să-l prindă pe Roadrunner. Dar asta nu e tot, oameni buni.
Curiozitate: Distribuitorul Ketchup Entertainment a achiziționat filmul pentru lansare după ce Warner Bros. l-a pus pe rol pentru o deducere fiscală.