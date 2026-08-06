Seceta și temperaturile tot mai ridicate îi determină pe fermierii din estul Franței să renunțe treptat la culturile tradiționale și să se orienteze către plante mai rezistente la schimbările climatice, potrivit EuroNews.

În regiunea Bas-Rhin, patru agricultori au dezvoltat o cooperativă care produce anual peste 100 de tone de leguminoase, răspunzând astfel atât provocărilor climatice, cât și cererii în creștere pentru produse locale.

Inițiativa a început în perioada pandemiei de COVID-19, când fermierii din localitatea Illkirch-Graffenstaden, aflată la sud de Strasbourg, au observat că leguminoase precum năutul, lintea sau quinoa pot reprezenta o alternativă viabilă la culturile afectate tot mai des de secetă.

Potrivit AFP, citată de Euronews, aceștia au decis să își unească forțele și au creat propria marcă de produse agricole, „Graines d’Alsace” („Semințele de Alsacia”).

Europa traversează tot mai frecvent perioade de căldură extremă și secetă, fenomene care reduc semnificativ producția agricolă și cresc riscurile pentru fermieri. În acest context, culturile care necesită mai puțină apă devin o opțiune tot mai atractivă.

Năutul, lintea, quinoa, fasolea roșie și semințele de chia au nevoie de cantități reduse de apă comparativ cu alte culturi și necesită mai puține tratamente cu pesticide. În plus, ele contribuie la îmbunătățirea fertilității solului prin fixarea azotului, motiv pentru care sunt considerate un sprijin important pentru agricultura durabilă.

Cédric Steinlé, unul dintre fermierii implicați în proiect, spune că ideea a pornit din dorința de a oferi consumatorilor produse locale care până de curând erau rare în regiune.

„Ne-am dat seama că trebuia neapărat să facem ceva, pentru că era foarte interesant pentru oameni să poată consuma aceste produse locale, care sunt încă destul de neobișnuite. Năutul, de exemplu, nu am mai văzut niciodată cultivat pe aici”, a declarat agricultorul, potrivit AFP.

După ce alți trei producători s-au alăturat inițiativei, cei patru fermieri au pus bazele unei mici cooperative agricole. Rezultatele nu au întârziat să apară.

În prezent, cooperativa produce peste 100 de tone de leguminoase anual, iar producția s-a dublat comparativ cu nivelul din 2023. Pe lângă năut și linte, agricultorii cultivă acum și semințe de chia, quinoa și fasole roșie, diversificând oferta destinată pieței locale.

Produsele sunt comercializate în magazine, spitale și cantine, iar succesul proiectului demonstrează interesul tot mai mare al consumatorilor pentru alimente produse în apropierea locului de consum.

„Posibilitatea de a oferi aceste produse direct din producția locală a fost exact ceea ce ne trebuia pentru a merge mai departe”, a explicat Steinlé.

Deși aceste culturi sunt mai rezistente la secetă, ele nu sunt complet ferite de efectele temperaturilor foarte ridicate.

Potrivit fermierului francez, în perioadele de caniculă plantele își pot opri dezvoltarea, iar florile cad înainte de a forma păstăile, ceea ce afectează direct recolta.

„La aceste temperaturi, problema cu aceste plante este că își întrerup dezvoltarea. Apare o floare, dar apoi floarea cade și nu mai rămâne nimic. Obiectivul meu este să obțin o recoltă, pentru că în spatele acesteia se află oameni mulțumiți de produsele noastre”, a declarat agricultorul.

Leguminoasele sunt apreciate atât pentru valoarea lor nutritivă, cât și pentru impactul redus asupra mediului. Acestea sunt bogate în proteine vegetale și fibre, au un conținut scăzut de grăsimi și contribuie la menținerea fertilității solului.

Cu toate acestea, consumul rămâne redus în Franța. Potrivit unui studiu citat de AFP, un francez consumă, în medie, doar 1,6 kilograme de leguminoase pe an, o cantitate considerată insuficientă în raport cu recomandările nutriționale.

Experiența fermierilor din Alsacia arată că adaptarea agriculturii la schimbările climatice poate merge mână în mână cu dezvoltarea unor produse locale și sustenabile, într-un context în care seceta și temperaturile extreme devin tot mai frecvente în Europa.