Regula de economie a unui milionar care pune deoparte 96.000 de euro pe an

Regula de economie a unui milionar. Thomas Berg, în vârstă de 54 de ani, trăiește alături de partenera sa în regiunea Wil, cantonul St. Gallen, din Elveția, și a strâns deja economii de peste un milion de franci elvețieni. Cei doi sunt împreună de 34 de ani, nu sunt căsătoriți, iar copiii lor, de 25 și 31 de ani, locuiesc pe cont propriu, relatează Beobachter.

Berg își propune să se retragă din activitate până la vârsta de 58 de ani și spune că reușește să economisească anual aproximativ 96.000 de euro, pe fondul unui stil de viață simplu și al unei discipline financiare stricte.

Thomas Berg lucrează cu normă întreagă de aproape trei decenii, iar de 15 ani este manager de prețuri într-o companie de inginerie mecanică. Venitul său lunar net ajunge la 10.953 de euro, sumă care include cel de-al 13-lea salariu și bonusurile.

Pe lângă salariul principal, Berg este președintele unei asociații din domeniul asistenței sociale, activitate care îi aduce încă 916 franci pe lună.

Economiile și investițiile sunt administrate personal și sunt plasate în ETF-uri, produse financiare structurate și numerar. În 2024, acestea i-au adus aproximativ 13.000 de franci din dividende și dobânzi, bani reinvestiți integral.

O altă sursă de venit este panoul solar instalat pe proprietate. Din vânzarea surplusului de energie către rețeaua publică, Berg a obținut aproximativ 1.000 de franci.

Deși are venituri ridicate, Thomas Berg și partenera sa au ales să ducă un stil de viață simplu. Cei doi locuiesc într-o casă veche cu cinci camere și jumătate, cumpărată în urmă cu 24 de ani pentru 450.000 de franci. Ulterior, renovarea imobilului a costat încă 160.000 de franci.

Cheltuielile lunare pentru întreținerea casei sunt ținute sub control prin mai multe măsuri de economie.

Iarna, locuința este încălzită la doar 18 grade, iar cei doi folosesc și un șemineu. Lemnele provin în mare parte din propria grădină sau sunt primite de la familie. În ceea ce privește hainele, Berg preferă cumpărăturile din magazine secondhand.

Thomas Berg și partenera sa au o împărțire clară a responsabilităților financiare. El achită toate cheltuielile legate de întreținerea locuinței, în timp ce partenera sa economisește două treimi din venit pentru pensie și folosește restul banilor pentru activități recreative.

Berg alocă în fiecare an 6.000 de franci pentru lucrările de întreținere și reparațiile casei.

Alte cheltuieli includ 208 franci lunar pentru telefon, internet și abonamente, dar și 1.300 de franci anual pentru asigurarea bunurilor de uz casnic. Asigurarea de sănătate îl costă 375 de franci pe lună.

Pentru îngrijirea dentară și ochelari cheltuie aproximativ 360 de franci anual. Bugetul pentru alimente este de aproximativ 800 de franci pe lună, iar pentru activități recreative și grădinărit sunt alocați 2.000 de franci pe an.

Chiar dacă veniturile îi permit un trai confortabil, Thomas Berg vrea să reducă ritmul de muncă.

Planul său este să continue să lucreze cu normă întreagă până la 58 de ani.

Ulterior, vrea să reducă treptat programul și ia în calcul inclusiv un concediu sabatic de șase luni.