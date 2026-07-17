Zeci sau sute de mii de bucureșteni plătesc lunar sume importante cu titlul de întreținere, însă o parte însemnată din acești bani sunt, de fapt, pierderi pe care sunt obligați să le suporte. Potrivit estimărilor Asociației Administratorilor de Imobile din România și ale unor consultanți imobilari independenți, între 25% și 40% din valoarea facturii de întreținere reprezintă cheltuieli inutile sau pierderi.

Cauzele sunt multiple și bine cunoscute. În primul rând, lipsa contorizării individuale la apartamente duce la împărțirea egală a consumurilor, ceea ce favorizează abuzurile și risipa.

Multe blocuri încă funcționează cu sisteme vechi de încălzire centralizată, unde pierderile pe coloane pot ajunge la 20-30%. De asemenea, facturile umflate de la furnizori, lucrările supraevaluate și lipsa transparenței în cheltuirea fondului de reparații contribuie semnificativ la aceste pierderi.

Un apartament care plătește o întreținere medie de 250-350 lei pe lună poate pierde între 60 și 140 de lei lunar, ceea ce înseamnă 720 – 1.680 lei pe an. Pe scară largă, în București, sumele irosite anual depășesc cu ușurință zeci de milioane de lei.

Specialiștii atrag atenția că cele mai afectate sunt asociațiile cu administratori ineficienți sau lipsiți de transparență.

„Fără contorizare individuală și fără o evidență clară a cheltuielilor, banii se scurg pe multiple canale”, explică un administrator cu experiență.

Pentru a reduce pierderile, proprietarii sunt sfătuiți să solicite lunar situații detaliate ale cheltuielilor, să insiste pentru montarea de contoare individuale la apă și căldură și să participe activ la adunările generale ale asociației.

Schimbarea administratorului sau trecerea la un administrator profesionist poate aduce, de asemenea, economii importante.

În contextul creșterii costurilor la utilități, reducerea pierderilor din întreținere a devenit o prioritate pentru mulți bucureșteni. O gestionare mai bună a fondurilor comune nu doar diminuează cheltuielile lunare, ci contribuie și la creșterea valorii proprietății pe termen lung.